Muziek in Museum van de Streek met Silvia Fledderus

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 22 november klinkt er weer muziek in Museum van de Streek. Dan zal Silvia Fledderus met haar programma d’Oale Folklaidjes een optreden verzorgen.
Waar de wind over de veenkoloniën waait en oude verhalen fluisteren rond water, vuur en verre horizon, daar vindt Silvia Fledderus haar muziek. Met een warme stem, streektaal en folk die generaties hebben doorstaan, wekt zij het muzikale erfgoed van het Nedersaksische land opnieuw tot leven.
Haar debuutalbum d’Oale Folklaidjes, dat begin oktober 2026 verscheen, is een ode aan de rijkdom van de streekcultuur en aan de vrouwen die generaties lang hun verhalen hebben gedragen. Een verzameling liederen waarin persoonlijke geschiedenis, volksverhalen en het geheugen van het landschap samenkomen.
Het optreden begint om 14.30 uur, de zaal gaat open om 14.00 uur. Via de website van Museum van de Streek kunnen online tickets worden gekocht: www.museumvandestreek.nl/nieuws.
Bron: Helen Kaemink