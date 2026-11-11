Nieuwe regels voor de afhandeling van aardbevingsschade

GRONINGEN – Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wijzigt vanaf 30 november 2026 de regels voor het melden en afhandelen van aardbevingsschade. Provincie en gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners weten wat deze wijzigingen voor hen betekenen.
Wat verandert er?
Vanaf 30 november voert het IMG een zogenaamde ‘generieke intake’ in. Dit houdt onder andere in dat u bij een schademelding eerst gebruik kunt maken van een oriëntatiegesprek. In dat gesprek wordt besproken welke regeling het beste past bij uw situatie.
Daarnaast veranderen de voorwaarden voor inwoners die kiezen voor de maatwerkvergoeding. Voor schademeldingen die vanaf 30 november 2026 worden gedaan, geldt een nieuwe werkwijze die het IMG ‘voorwaardelijke finaliteit’, ook wel definitieve afhandeling, noemt. Definitieve afhandeling was al van toepassing op onder andere de vaste schadevergoedingen en wordt nu dus ook ingevoerd voor de maatwerkvergoeding.
Wat betekent dit voor u?
Het IMG wil met deze nieuwe werkwijze alle aanwezige schade in één keer opnemen en afhandelen. Als u kiest voor maatwerk, dan kunt u vanaf 30 november a.s. na een schademelding alleen opnieuw schade melden als de voorwaardelijke finaliteit op uw adres wordt doorbroken. Dit is het geval na een nieuwe aardbeving met een bepaalde trillingssnelheid op uw adres. Dit is een belangrijk verschil met de huidige situatie.
Waarom is het goed om hiervan op de hoogte te zijn?
Aardbevingsschade is niet altijd direct zichtbaar. Scheuren kunnen pas later ontstaan, schade kan pas later worden ontdekt of bestaande schade kan in de loop van de tijd groter worden. Het is daarom belangrijk dat alle schade aan uw woning of gebouw zo goed mogelijk in beeld is.
U kunt altijd een schademelding doen. Kiest u voor de maatwerkvergoeding, dan veranderen vanaf 30 november de voorwaarden. Want na afronding van een aanvraag kunt u dan alleen opnieuw schade melden als de voorwaardelijke finaliteit op uw adres wordt doorbroken. Dit is het geval na een nieuwe aardbeving met een bepaalde trillingssnelheid op uw adres. Doet u vóór 30 november een schademelding en kiest u voor de maatwerkvergoeding? Dan gelden nog de huidige voorwaarden. Daarom is het voor inwoners met zichtbare schade, of met het vermoeden dat nog niet alle schade zichtbaar is, verstandig om hun schade vóór 30 november te melden bij het IMG.
Kiest u voor maatwerk? Dit is het verschil
|Voor meldingen vóór 30 november 2026
|Voor meldingen vanaf 30 november 2026
|Oude voorwaarden gelden U kunt ook na afronding van uw aanvraag opnieuw een schademelding doen als schade later zichtbaar wordt of wordt ontdekt.
|Nieuwe voorwaarden gelden Na afronding van uw aanvraag geldt voorwaardelijke finaliteit. U kunt alleen opnieuw schade melden als deze voorwaardelijke finaliteit wordt doorbroken. Het IMG communiceert in welke situaties hiervan sprake is. Daarom is het belangrijk dat alle aanwezige schade bij de opname zo goed mogelijk in beeld wordt gebracht.
Bron: Provincie Groningen