Proef van start met warm doorverwijzen Oldambt en Midden-Groningen

OLDAMBT, MIDDEN-GRONINGEN – Niet alleen vertellen waar inwoners terechtkunnen voor hulp, maar hen ook helpen om daar daadwerkelijk te komen. Dat is het uitgangspunt van een nieuwe proef waarin Dienst Toeslagen vanaf 9 november samenwerkt met de gemeenten Oldambt en Midden-Groningen.

Sommige inwoners die te maken hebben met een terugvordering, hebben ook andere zorgen of hulpvragen. Denk aan financiële problemen, vragen over werk of schulden. In zulke situaties is de dienstverlening van Dienst Toeslagen niet altijd volledig toereikend. Daarom onderzoekt de dienst in de proef hoe inwoners beter kunnen ondersteund kunnen worden met een warme doorverwijzing.

Samen kijken wat iemand nodig heeft

Een persoonlijk begeleider van Dienst Toeslagen neemt contact op met de inwoner om de situatie te bespreken en te bekijken welke ondersteuning nodig is. Als blijkt dat alleen ondersteuning vanuit Dienst Toeslagen niet voldoende is, kan de persoonlijk begeleider, met toestemming van de inwoner, zorgen voor een warme doorverwijzing naar de gemeente. De persoonlijk begeleider neemt dan contact op met de gemeente, deelt de contactgegevens van de inwoner en geeft een korte toelichting op de hulpvraag. Vervolgens neemt de gemeente contact op met de inwoner om samen te kijken welke ondersteuning passend en mogelijk is.

Leren door samen te werken

De proef start in de gemeenten Oldambt en Midden-Groningen en loopt maximaal twaalf maanden. In deze periode werken verschillende collega’s en teams van Dienst Toeslagen samen met medewerkers van de gemeenten. Door in de praktijk ervaring op te doen, leert de dienst beter wat inwoners nodig hebben en wat er nodig is om organisaties goed te laten samenwerken. De inzichten uit de pilot helpen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Stap richting proactievere dienstverlening

Met de proef wil de Dienst Toeslagen inwoners sneller in contact brengen met passende ondersteuning, ook als hun hulpvraag breder is dan alleen toeslagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Toestemmingskader van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kader biedt duidelijke afspraken voor het vragen, vastleggen en intrekken van toestemming en voor het zorgvuldig delen van gegevens. Zo doet de dienst ervaring op met een manier van werken waarbij de situatie van de inwoner centraal staat. Het doel is helder: inwoners niet alleen vertellen waar zij terechtkunnen, maar hen waar nodig ook helpen om daar daadwerkelijk te komen.

Verbinding leggen

“Goede dienstverlening houdt niet op bij de grenzen van Dienst Toeslagen. In onze visie hebben we de ambitie uitgesproken om intensiever samen te werken binnen het sociaal domein. Als we in het contact met een inwoner zien dat er meer speelt, willen we niet alleen vertellen waar iemand terechtkan, maar ook onderzoeken hoe we die verbinding beter kunnen leggen. Met deze pilot verkennen we samen met gemeenten hoe warm doorverwijzen in de praktijk werkt en wat daarvoor nodig is.”- Melinda Schuurmans, directeur Dienstverlening Dienst Toeslagen.

Vroegsignalering

“Inwoners lopen vaak lang rond met financiële zorgen voordat ze hulp zoeken. Daarnaast werken financiële problemen ook door in andere problemen binnen het huishouden. Daarom is het belangrijk dat wij proactief met inwoners in contact komen en hen de helpende hand kunnen bieden. Ik ben dan ook blij dat Dienst Toeslagen ons heeft benaderd voor de pilot warm doorverwijzen. In Oldambt hebben we met onze Vroegsignaleringsaanpak al veel ervaring opgedaan met het proactief benaderen van inwoners met (mogelijk beginnende) financiële problemen. Daar voegen we nu deze pilot aan toe. Gelukkig hebben we in Oldambt een goed netwerk van maatschappelijke organisaties die inwoners passende ondersteuning kunnen bieden.” – Gert Engelkens, wethouder gemeente Oldambt.

Bron: Gemeente Oldambt