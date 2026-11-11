Samen voor Pekela: ‘Andere partijen missen de kern: het gaat niet om vastgoedprijzen, maar om democratische controle’

PEKELA – Samen voor Pekela (SVP) is teleurgesteld dat de andere politieke partijen geen steun geven aan de motie om de gemeenteraad eerder te betrekken bij grote vastgoedaankopen. Daarmee laten zij volgens SVP een belangrijke kans liggen om herhaling van de gang van zaken rond Holland Marsh te voorkomen.
SVP stelde voor om de grens waarbij de gemeenteraad vooraf wordt betrokken, te verlagen van € 1.000.000,00 naar € 500.000,00. Andere partijen wijzen dit af omdat vastgoed steeds duurder wordt. Volgens SVP slaan zij daarmee de plank volledig mis.
Holland Marsh mag zich niet herhalen
De aankoop van Holland Marsh voor € 710.000,00 liet zien waarom betere afspraken nodig zijn. Het college besloot tot deze aankoop zonder de gemeenteraad of omwonenden vooraf te betrekken. “Dat vastgoed duurder wordt, weten wij ook. Maar daar gaat onze motie helemaal niet over. Het gaat erom dat de gemeenteraad vooraf invloed kan uitoefenen op belangrijke financiële beslissingen. Niet pas wanneer de handtekeningen al zijn gezet.”
Kennelijk vinden andere partijen de huidige werkwijze prima. Samen voor Pekela vindt het opmerkelijk dat andere partijen voorbijgaan aan de werkelijke bedoeling van de motie. “Blijkbaar vinden de andere partijen het acceptabel dat het college voor tonnen aan vastgoed kan aankopen zonder de raad vooraf te betrekken. Daarmee steunen zij feitelijk de werkwijze die we bij Holland Marsh hebben gezien.”
Volgens SVP verdient de gemeenteraad een sterkere positie bij grote financiële besluiten. “Wie de gemeenteraad serieus neemt, betrekt die vooraf bij belangrijke keuzes. De les van Holland Marsh is helder. Jammer genoeg lijken de andere partijen die les niet te willen trekken.”
Bron: SVP