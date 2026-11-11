Sint-Maarten brengt gezelligheid en vrolijke zang naar Oude Pekela

OUDE PEKELA – Oude Pekela stond weer in het teken van Sint-Maarten. Op verschillende plekken in het dorp trokken kinderen er met hun lampionnen op uit om hun mooiste Sint-Maartensliedjes te laten horen. Het zorgde voor een gezellige drukte en volop vrolijke gezichten.
Ook bij het gemeentehuis was het een gezellige bijeenkomst. Daar stonden de burgemeester, kinderburgemeester Femke van der Schuur en kinderlocoburgemeester Liam Schaftenaar, samen met de wethouders Ellen van Klaveren en Eddy Jonker, klaar om de kinderen te ontvangen. Met hun vrolijke, al dan niet zelfgemaakte lampionnen kwamen de kinderen langs om hun liedjes te zingen.
Na afloop van hun optreden kregen de kinderen een kleurplaat mee, compleet met viltstiften om thuis aan de slag te gaan. De burgemeester had daarbij nog een speciale boodschap: lever de ingekleurde kleurplaat weer in, want daarmee maken de kinderen kans op een leuk prijsje.
Ook bij de plaatselijke winkeliers was het een drukte van belang. Verschillende ondernemers hadden hun deuren geopend om de jonge Sint-Maartenlopers te ontvangen. Onder andere Cevdet, Brockschmidt, Poortman, Fleur Op, Jumbo, Zeeman, Action en Bijholt deden mee aan deze jaarlijkse traditie. Overal werden de kinderen enthousiast ontvangen en beloond voor hun zangkunsten.
Ook in het Dokhuis konden de kinderen terecht bij Fyzigo, waar eveneens volop werd genoten van de mooi gezongen Sint-Maartensliedjes.
Bij De Binding was er nog een smakelijke verrassing. Daar kregen alle kinderen een frikandel uitgereikt, wat bij de jonge bezoekers uiteraard goed in de smaak viel.
Met vrolijke lampionnen, al dan niet zelfgemaakt, volle tassen met lekkers en natuurlijk stralende, vrolijke gezichten kan worden teruggekeken op een geslaagde Sint-Maartenviering in Oude Pekela. Een mooie traditie waarbij jong en oud samenkomen en het dorp weer even extra gezellig maken.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk