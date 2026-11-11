Sprekersavond met Marianne Timmer

TER APEL – Industriekring Ter Apel, Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius, Parkmanagement Ter Apel en Gemeente Westerwolde organiseren op donderdag 19 november in Het Boschhuis, Ter Apel een inspirerende sprekersavond met drievoudig olympisch kampioen Marianne Timmer.
Tijdens deze avond deelt Marianne haar verhaal over doorzetten, omgaan met tegenslagen en het behalen van succes. Na afloop is er volop gelegenheid om bij te praten, ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.
Donderdag 19 november
Het Boschhuis, Ter Apel
Inloop vanaf 19.30 uur
Aanmelden via https://ticketshop.ticket-dog.nl/…/9690d55a…/event/103
Bron: Gemeente Westerwolde