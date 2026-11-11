Sprekersavond met Marianne Timmer

Foto: Joop van Putten
- Catharina Glazenburg - Activiteiten

TER APEL – Industriekring Ter Apel, Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius, Parkmanagement Ter Apel en Gemeente Westerwolde organiseren op donderdag 19 november in Het Boschhuis, Ter Apel een inspirerende sprekersavond met drievoudig olympisch kampioen Marianne Timmer.

Tijdens deze avond deelt Marianne haar verhaal over doorzetten, omgaan met tegenslagen en het behalen van succes. Na afloop is er volop gelegenheid om bij te praten, ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.

Donderdag 19 november

Het Boschhuis, Ter Apel

Inloop vanaf 19.30 uur

Aanmelden via https://ticketshop.ticket-dog.nl/…/9690d55a…/event/103

Bron: Gemeente Westerwolde

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