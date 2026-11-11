Uitspraak zoutwinning: geen schaderisico, wel extra poldermaatregelen in de regio

DEN HAAG – Inwoners en boeren in de grensstreek rond Borgercompagnie, Tripscompagnie en Veendam hoeven niet te vrezen voor acute schade aan hun woning of ondergelopen akkers. Dat blijkt uit de vandaag gedane uitspraak van de Raad van State over het winningsplan van zoutwinningbedrijf Nedmag.
Het ondergrondse zoutwinningsgebied, dat zich uitstrekt rondom deze dorpen en tot over de grenzen van de gemeenten Midden-Groningen, Tynaarlo en Aa en Hunze reikt, zorgt al decennia voor discussie in de streek. Volgens de hoogste bestuursrechter en deskundigenbureau STAB verloopt de bodemdaling echter zo geleidelijk dat dit niet leidt tot zettingsschade aan huizen of veiligheidsrisico’s voor omwonenden.
Om te voorkomen dat landbouwgronden vernatten door de bodemdaling, voert Waterschap Hunze en Aa’s aanvullende maatregelen uit, zoals het lokaal verlagen van het polderpeil met 5 centimeter op het diepste punt. Mocht er in het gebied toch schade ontstaan door mijnbouwactiviteiten, dan stemmen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Commissie Mijnbouwschade de afhandeling onderling af, zodat inwoners niet tussen het schip en de wal raken.
Met het vonnis mag Nedmag de zoutwinning gefaseerd uitbreiden met vier nieuwe cavernes op minstens een kilometer afstand van de huidige locaties.