Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Stadskanaal

STADSKANAAL – Op woensdag 11 november was de start van de wandeling van WandelenWerkt bij camping/recreatiepark De Kapschuur in Stadskanaal.

Daar stond om 8.45 uur de koffie klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. Maar voordat de wandelaars vertrokken werd de groep eerst toegesproken door een vertegenwoordiger van het Huis van de Sport Groningen en de gemeente Westerwolde. Er werd stilgestaan bij het feit dat WandelenWerkt 10 jaar geleden onder de bezielende leiding van Eltjo Glazenburg werd opgestart. Vanwege dit 10 jarig bestaan en voor de vele positieve ervaringen is de groep WandelenWerkt vanuit de gemeente Westerwolde genomineerd voor de Provinciale Sportparel. De winnaar zal op 14 december bekend worden gemaakt in een feestelijke bijeenkomst in Martini Plaza. Onnodig om te vermelden dat iedereen hier bijzonder verguld mee is.



Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur en ging het natuurgebied nabij de camping in. Dit is aangelegd op de voormalige vloeivelden van de voormalige aardappelmeelfabriek “de Twee Provinciën” in Stadskanaal. Van hieruit kwam men aan bij het A. G. Wildervanck kanaal. Dit kanaal liep oorspronkelijk vanuit het Winschoterdiep bij Zuidbroek naar de Dalweg in Wildervank. In de jaren tachtig van de 20e eeuw werd het kanaal verlengd met een zijtak tot aan Musselkanaal waar hij uitmondt in het Mussel Aa kanaal. Het kanaal is door zijn geringe diepte en laag aangelegde bruggen niet geschikt voor scheepvaart, maar is hoofdzakelijk aangelegd voor afvoer van overtollig regenwater en in droge tijden voor aanvoer van water uit het IJsselmeer.

De wandeling ging een gedeelte parallel langs het kanaal, weer een gedeelte door het bovengenoemde natuurgebied, om vervolgens het Pagedal in te gaan. Het Pagedal is een recreatiegebied nabij Stadskanaal. Het ontleendt zijn naam aan het feit dat het Pagediep oorspronkelijk door dit gebied stroomde. Het Poggedaip mondt nu ook uit in het A G .Wildervanck kanaal. Geheel onterecht word het Pagedal in de volksmond vaak “Het Paazjedal “ genoemd. De naam is echter ontleend aan een “Pògge “, een kikker. Het Pagediep werd in vroeger jaren ook wel “Het Pòggedaip “ genoemd. Dit Pagediep werd in vroeger jaren zeer waarschijnlijk ook de Onstwedder Aa genoemd. In de fotoreportage is een oude kaart toegevoegd waar hij als zodanig wordt vermeld.

De wandeling ging daarna door een gedeelte van het Plan Ter Maars in Stadskanaal. Deze wijk werd vanaf 1959 in hoog tempo uit de grond gestampt om de werknemers van o.a. Philips te kunnen huisvesten. Tijdens de wandeling werd een aantal kunstwerken gepasseerd. Het ene is een kunstwerk uit 1984 met de naam “Poggelinie”. Het is samengesteld uit hout en beton en gemaakt door Christine Chiffrun. Het andere kunstwerk uit 1986 staat in het weiland en is gemaakt door Hans Boer en Frans Meerhof. Het draagt geen titel.

Verder ging de wandeling langs een gedeelte van het Disc Golf Course in het Pagedal. Disc Golf is speel je volgens ongeveer dezelfde spelregels als gewoon golf, alleen gebruik je geen clubs en bal maar een disc. Een soort Frisbee. De course is vrij toegankelijk, maar tijdens de zomermaanden is er een een vaste avond. Meer gegevens vindt je op hun website.

Na het Pagedal te hebben verlaten ging de wandeling door het landgoed Broekman weer richting “De Kapschuur“. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen