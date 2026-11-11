Vrijwilligers Middeleeuws Ter Apel verrast met blijk van waardering

TER APEL – Tijdens de coördinatorenavond van Middeleeuws Ter Apel, op woensdagavond 4 november, zijn de vrijwilligers van het evenement op feestelijke wijze in het zonnetje gezet.
Janine Stutvoet en Esther Dulfer van Stichting Welzijn Westerwolde waren aanwezig om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Namens de stichting trakteerden zij iedereen op gebak. Daarnaast mochten zij namens de gemeente Westerwolde een cheque van € 200,- overhandigen aan Gerda Toussain, de voorzitter van Middeleeuws Ter Apel.
Een mooie blijk van waardering voor de 150 vrijwilligers die zich ieder jaar weer met enthousiasme inzet voor het evenement.
De jaarlijkse coördinatorenavond is een belangrijk moment voor de organisatie. Tijdens deze bijeenkomst wordt de afgelopen editie geëvalueerd en kijken de coördinatoren vooruit naar de nieuwe editie. Wat ging goed, wat kan beter en welke plannen liggen er voor de toekomst?
Vrijwilligerswerk verbindt
Stichting Welzijn Westerwolde zet zich onder andere in om vrijwilligers en organisaties met elkaar te verbinden via de vrijwilligersvacaturebank. Deze brengt mensen die vrijwilligerswerk willen doen in contact met organisaties die op zoek zijn naar enthousiaste helpende handen. Ook evenementen zoals Middeleeuws Ter Apel zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wie graag iets wil betekenen voor een ander of betrokken wil zijn bij een mooi lokaal evenement, kan via de Vrijwilligersvacaturebank ontdekken welke mogelijkheden er zijn.
Middeleeuws Ter Apel is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Van de eerste voorbereidingen tot de opbouw, de uitvoering en de afbouw: vele handen maken het evenement mogelijk.
De organisatie is Stichting Welzijn Westerwolde en de gemeente Westerwolde dankbaar voor deze mooie aandacht en waardering.
Bron: Stichting Welzijn Westerwolde