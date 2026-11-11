Wandelen Werkt! gaat door naar Sportgala voor Sportparel 2026

WESTERWOLDE – Wandelen Werkt! maakt kans op de Sportparel 2026. Wandelen Werkt! is door de
gemeente gekozen als kandidaat voor deze provinciale prijs. Tijdens het Sportgala Groningen wordt bekendgemaakt wie de winnaar van de Sportparel 2026 is.
Vijftien nominaties
De gemeente vroeg inwoners eerder dit jaar om personen, verenigingen en initiatieven voor te dragen
die een bijzondere bijdrage leveren aan sport en bewegen in Westerwolde. Dat leverde vijftien nominaties op. Uit deze nominaties koos een jury Wandelen Werkt! om Westerwolde te vertegenwoordigen tijdens het sportgala.
De jury was onder de indruk van de manier waarop Wandelen Werkt! al jarenlang inwoners in beweging brengt. De wandelgroep laat zien dat bewegen niet alleen goed is voor de gezondheid, maar ook mensen met elkaar verbindt. Daarmee draagt het initiatief bij aan een gezond, actief en betrokken Westerwolde.
Waardevol voor Westerwolde
Wandelen Werkt! begon in 2018 met wandelingen voor mantelzorgers. Het initiatief ontstond vanuit
de behoefte aan beweging, ontmoeting en het delen van ervaringen. Wat begon met een kleine groep
deelnemers groeide in de jaren daarna uit tot een vast initiatief waar inmiddels zo’n 400 inwoners aan
deelnemen. De wandelgroep is niet langer alleen voor mantelzorgers maar voor iedereen die wil
wandelen en anderen wil ontmoeten. Vrijwillige wandelcoaches begeleiden wandelingen van verschillende afstanden, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. Onderweg is er ruimte voor een goed gesprek, aandacht voor de omgeving en het ontmoeten van andere inwoners. Het plezier in bewegen staat daarbij voorop.
Persoonlijk bezoek van de wethouder
Op het gemeentehuis feliciteerde wethouder Wietze Potze de vrijwilligers van Wandelen Werkt! met
hun nominatie voor de Sportparel 2026. Potze: “Wandelen Werkt! laat zien hoe sport en bewegen
mensen samen kunnen brengen. Tijdens de wandelingen ontstaan nieuwe contacten en komen mensen in beweging die anders misschien thuis zouden blijven. Het initiatief laat zien wat er mogelijk is als inwoners zich inzetten voor elkaar. Dat is van grote waarde voor Westerwolde. We hopen dat dit ook andere inwoners inspireert om met mooie ideeën aan de slag te gaan.”
Over de Sportparel
De Sportparel is een prijs voor een initiatief, organisatie of vereniging die sport en bewegen inzet om
mensen met elkaar te verbinden en de samenleving sterker te maken. Tijdens het Sportgala Groningen op 14 december wordt bekendgemaakt wie de winnaar van de Sportparel 2026 is.
Bron: Gemeente Westerwolde