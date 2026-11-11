Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1, Uitgelicht

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.15 Giny Luth – Bruggen in gemeente Westerwolde

10.15 Wim van der Kuip – Nachtburgemeester Museumnacht in Westerwolde

10.45 Jako Jellema – cursus: Vriendelijk communiceren in Oostwold

11.15 Hans de Wolf – Informatie avond Brede Wijken Overleg in Winschoten

11.45 Jos Stötefalk – Feest 70 jaar IJsvereniging en Griezelnacht in Blijham

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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