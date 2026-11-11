Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

In het noorden (dichte) mist, morgen vanuit het noorden zonnige perioden

Woensdag – De woensdag start met lokaal hardnekkige nevel en (dichte) mist. Terwijl het zuiden van het land vandaag te maken krijgt met toenemende bewolking en regen, houden we het in Oost-Groningen overdag droog. Pas later op de dag kan het zicht geleidelijk wat verbeteren, al blijft de kille lucht hangen. Met een middagtemperatuur van rond de 6°C is het behoorlijk fris. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen, 2 tot 3 Bft. Vanavond is het op veel plaatsen nevelig en ontstaat er opnieuw mist.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar donderdag breidt de neerslag zich uit over de zuidelijke helft van het land, maar in onze noordelijke streek blijft het droog. Wel komt er op veel plaatsen lokaal (dichte) mist voor. Doordat het opklaart, koelt het flink af naar een frisse minimumtemperatuur van zo’n 2°C. Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, 2 Bft.

Donderdag – Morgen, donderdag 12 november, begint de ochtend in de streek eerst nog met plaatselijk (dichte) mist. Zodra de mist in de loop van de ochtend oplost, knapt het weerbeeld in de noordelijke helft van het land snel op. Waar het zuiden te maken heeft met bewolking en regen, blijft het bij ons de gehele middag droog én krijgen we geregeld de zon te zien. De maximumtemperatuur komt opnieuw uit op rond de 6°C. Er staat boven land erg weinig wind uit het noordoosten. Donderdagavond zijn er eerst opklaringen, waarna er later op de avond opnieuw plaatselijk mist kan ontstaan.

Tip van de redactie: Pas vandaag en komende nacht onderweg goed op vanwege plaatselijk dichte mistbanken en verminderd zicht!