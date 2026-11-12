Americana Rootsband Pick ‘n’ Shovel treedt op in de Semskerk

STADSKANAAL – Op zaterdag 21 november komt de Drentse band Pick ’n’ Shovel naar de Semskerk.
Deze vijfkoppige formatie bestaat uit ervaren muzikanten die ieder hun eigen muzikale bagage meebrengen. Hun achtergronden lopen uiteen van bleugrass, zydeco en jazz tot klezmer, blues, country, folk en pop. Die mix hoor je terug in hun eigenzinnige geluid.
De bijzondere sfeer en akoestiek van de Semskerk vormen het decor voor deze muzikale avond. Een mooie gelegenheid om samen te genieten van live muziek, ook als je de band nog niet kent.
Reserveren via de site van de Semskerk
Zaal open om 19.30 uur
Semskerk Semsstraat 1 9501 GA Stadskanaal
Bron: Grieta Vosselman