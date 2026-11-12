Gastvrouw/man en allround klusser voor Museum Goedewaagen Nieuw-Buinen gezocht

NIEUW-BUINEN – Het keramiek-en glasmuseum Goedewaagen in Nieuw Buinen zoekt per direct een vrijwillig gastvrouw/man en een allround klusser.
Gastvrouw/man (erfgoedvrijwilliger)
Het keramiek-en glasmuseum Goedewaagen in Nieuw-Buinen zoekt per direct een vrijwillig gastvrouw/man die het leuk vindt om op een dagdeel per week bezoekers te ontvangen aan de balie van het museum, om ze wegwijs te maken in het gebouw, soms koffie te schenken aan grote groepen en in rustiger periodes kleine noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, zoals schoonmaakwerk in het museum. Een pre zou zijn om op de woensdag en donderdag ook rondleidingen te verzorgen. Je komt te werken in een team van zeer enthousiaste vrijwilligers.
Zelf enthousiast geworden? Stuur een email naar mail@museumgoedewaagen.nl en we maken een afspraak om te kijken of er een fijne match te maken is.
Allround klusser ( erfgoedvrijwilliger)
Het glas-en keramiekmuseum Goedewaagen uit Nieuw-Buinen zoekt per direct een vrijwillig allround klusser die op (on)regelmatige momenten als technicus meehelpt met het openen en sluiten van de museumvitrines, die tegeltableaus en mozaïeken helpt op te hangen en voor de verlichting het nodige elektriciteitswerk doet. Je komt te werken in een heel enthousiast vrijwilligersteam.
Zelf enthousiast geworden? Stuur een email naar mail@museumgoedewaagen.nl en we maken een afspraak om te kijken of er een fijne match te maken is.
Keramiek- en glasmuseum Goedewaagen Glaslaan 29-a 9521 GG Nieuw Buinen
Bron: Keramiek- en glasmuseum Goedewaagen