Gelegenheid om een geliefde te herdenken in de Hervormde Kerk Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Voor iedereen die een dierbare verloren heeft, is op Eeuwigheidszondag (laatste zondag van het kerkelijke jaar), 22 november 2026, de Hervormde Kerk Nieuwe Pekela geopend. Hierdoor is er gelegenheid om stil te staan bij het verlies en uw dierbare te gedenken. De kerk is geopend tussen 14.00u en 16.00u. Er is muziek en gelegenheid voor een kop koffie of een gesprek. Daarnaast kunt u desgewenst een bezoek brengen aan de begraafplaats.
Iedereen die een dierbare heeft verloren, onlangs of langer geleden en het fijn vindt om daar bij stil te staan, is van harte welkom!
De kerkdienst waarin de gemeenteleden herdacht worden is ’s morgens om 09.30 uur. Ook daarin bent u van harte welkom.
Hervormde Kerk Nieuwe Pekela, Ds tjadenstraat C51
Bron: Jolanda te Velde