Gemeenteraad Oldambt stelt begroting 2027 unaniem vast

WINSCHOTEN – De gemeenteraad van Oldambt heeft op woensdag 11 november de begroting voor 2027 unaniem vastgesteld. De raad stemde ook unaniem in met de tweede bestuursrapportage over 2026. Op basis van die rapportage verwacht de gemeente over het jaar 2026 een positief resultaat van ongeveer €3,5 miljoen.

Op de planning in 2027

De gemeente gaat in 2027 door met het werk dat al in gang is gezet. In de begroting stelt zij extra geld beschikbaar voor de samenwerking met dorpen en wijken, het eerder betrekken van inwoners bij het plannen voor hun omgeving, het boerderijenprogramma en het voortzetten van de intensieve handhaving in de binnenstad van Winschoten. De gemeente heeft gekozen voor een beleidsarme begroting. Grotere keuzes over nieuw beleid en investeringen maakt de raad op een later moment.

Algemene beschouwingen

In de algemene beschouwingen wezen meerdere fracties op de keuzes die nodig zijn vanwege de verwachte tekorten in 2028 en 2029. Zij vroegen aandacht voor de betaalbaarheid van gemeentelijke lasten en voor de kosten van grote projecten op langere termijn, waaronder beheer en onderhoud.

Ook betaalbare en passende woningen kwamen bij meerdere fracties terug, zowel in Winschoten als in de dorpen. Fracties vroegen daarnaast aandacht voor zichtbare handhaving en voor de gevolgen van de landelijke plannen voor huishoudelijke hulp. Daarbij ging het om de vraag hoe de gemeente hulp toegankelijk houdt voor inwoners die deze nodig hebben en hoe zij mantelzorgers kan ondersteunen.

In verschillende bijdragen ging het ook over het contact met inwoners. Fracties vroegen om inwoners vroeg te betrekken bij plannen, helder terug te koppelen wat er met hun inbreng gebeurt en gemaakte afspraken na te komen.

Parkeren op het Marktplein, thuisladen en subsidies mee laten stijgen

Tijdens de Begrotingsraad nam het college de moties over van thuisladen zonder eigen oprit en het indexeren van de subsidiebudgetten integraal over. Het college legt binnen zes maanden een voorstel bij de raad neer voor een tweejarige proef met kabelgoottegels en kabelmatten. Daarmee wil de gemeente onderzoeken hoe inwoners zonder eigen oprit hun elektrische auto thuis kunnen laden en de stoep veilig en toegankelijk blijft. Bij de komende Kadernota brengt het college per type subsidieontvanger in kaart wat het de komende jaren kost om gemeentelijke subsidies jaarlijks mee te laten stijgen met lonen en prijzen.

De raad nam na stemming ook de motie aan over parkeren op het Marktplein in Winschoten. Daarmee vraagt de raad het college om het plein tijdens de bouw van het nieuwe gemeentehuis zo snel mogelijk open te stellen voor personenauto’s. Het college kan daarvan afzien als uit onderzoek blijkt dat parkeren aantoonbare risico’s oplevert voor de archeologische waarden of de draagkracht van het plein.

Financiële vooruitblik

De meerjarenraming gaat uit van tekorten van 2,7 miljoen in 2028 en 1,8 miljoen in 2029. Voor 2030 raamt de gemeente een positief saldo van 1,8 miljoen. Het financiële beeld blijft afhankelijk van ontwikkelingen bij het Rijk. Zo heeft Oldambt de korting die samenhangt met de voorgenomen rijksmaatregel voor huishoudelijke hulp vanaf 2030 in de raming verwerkt. De maatregel is nog onzeker. In aanloop naar de Kadernota 2028 bespreekt de raad welke keuzes nodig zijn om de gemeentelijke financiën ook op langere termijn op orde te houden.

Bron: Gemeente Oldambt