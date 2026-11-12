Grens Bellingwolde – Rhede weer open

BELLINGWOLDE, RHEDE – De afsluiting van de L52 tussen Bellingwolde en het Duitse Rhede is opgeheven.
Vanaf vandaag is de grensovergang Bellingwolde Rhede weer open voor het verkeer. De L52, aan Nederlandse zijde bekend als de Rhederweg en aan Duitse zijde als de Bellingwolder Straße, was sinds maandag 19 oktober afgesloten voor alle verkeer. Ongeveer 500 meter voorbij de grensovergang werden automobilisten met de afsluiting geconfronteerd. Wie de omgeving niet kende, kon daar niet verder en moest op de weg keren.
De afsluiting was nodig om een grote duiker onder de weg te vernieuwen. De werkzaamheden zouden naar verwachting tot en met vrijdag 13 november duren, maar waren zo te zien een dag eerder klaar.