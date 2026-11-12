Help Sinterklaas en zijn Pieten het grote mysterie oplossen in vanBeresteyn

VEENDAM – Op woensdagmiddag 25 november komen Sinterklaas en zijn Pieten naar vanBeresteyn voor de interactieve familievoorstelling Sinterklaas en het grote mysterie (4+). De voorstelling is deze middag twee keer te zien, om 14.45 uur en 16.45 uur, en wordt afgesloten met een meet & greet met Sinterklaas en zijn Pieten.
Er is iets vreemds aan de hand. De Pieten hebben een pakje gevonden waar geen naam op staat. Maar alle pakjes hebben toch een naam? Pietelientje en RegelPiet snappen er niets van en ook Pepita en Tussendoorpiet weten niet voor wie het mysterieuze pakje bestemd is. Misschien kunnen Wenspiet en Lievelingspiet helpen, maar ook de kinderen in de zaal zijn hard nodig om het raadsel op te lossen.
Tijdens de voorstelling kunnen kinderen volop meedoen, zingen en dansen op bekende liedjes als Pepernotenmambo, Pakjes hier – Pakjes daar en Super Sinterklaas. Na afloop kunnen ze Sinterklaas en zijn Pieten ontmoeten tijdens de meet & greet. Een tekening of verlanglijstje meenemen mag natuurlijk ook.
Datum: woensdag 25 november 2026
Aanvang: 14.45 uur en 16.45 uur
Leeftijd: 4+
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn