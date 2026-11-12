DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Schüttorf

Op zondag 8 november vond rond 6:25 uur ’s ochtends in de buurt van de Vierter Rundweg in Schüttorf, nabij een discotheek aan de Industriestraße, een ernstige vechtpartij plaats. Volgens de eerste bevindingen werd een 23-jarige Nederlander achtervolgd door een onbekende groep mensen en vervolgens door meerdere van hen aangevallen, waarbij hij werd geslagen en geschopt.

De 23-jarige liep ernstige verwondingen op, die volgens de huidige informatie levensbedreigend zijn. Hij werd voor verdere medische behandeling naar een ziekenhuis in Nederland vervoerd.

De daders vluchtten vervolgens in meerdere voertuigen, vermoedelijk richting Nederland. Ondanks een uitgebreide zoekactie zijn de verdachten nog niet geïdentificeerd.

De politie doet een dringend verzoek aan het publiek om informatie. De politie is met name op zoek naar iedereen die zich zondagochtend tussen 6:00 en 6:45 uur in de buurt van Vierter Rundweg, Niedersachsenstraße of de nabijgelegen discotheek bevond.

Wie heeft de ruzie of een grote groep mensen in dit gebied gezien?

Wie heeft meerdere voertuigen of ongebruikelijke rijbewegingen in deze context opgemerkt?

Wie kan informatie verstrekken over de betrokken personen of hun vluchtrichting?

Iedereen die foto’s of video’s heeft van het betreffende tijdstip wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Informatie kan worden doorgegeven aan de politie in Nordhorn via 05921/309-0.

Papenburg

Gisteren brak rond 15:15 uur in een woon- en bedrijfscomplex aan de Friederikenstrasse in Papenburg een grote brand uit. Volgens de eerste bevindingen is de brand ontstaan ​​in de sauna van een fitnessstudio en heeft zich snel verspreid over grote delen van het complex.

Volgens de huidige informatie bevonden zich, toen de brand uitbrak, twee mannen in de sauna. Tijdens een saunasessie ontstonden er plotseling vlammen, waarvan de oorzaak nog wordt onderzocht. De twee mannen probeerden de brand aanvankelijk te blussen met brandblussers. Door de snelle verspreiding van het vuur lukte dit echter niet.

Direct na de melding van de brand werden grootschalige evacuatiemaatregelen genomen. Politie en brandweer brachten talloze mensen in veiligheid uit de fitnessstudio en de aangrenzende bedrijven. Vanwege de hevige rookontwikkeling moesten uit voorzorg ook omliggende gebouwen worden geëvacueerd.

Ondanks de grootschalige bluswerkzaamheden is het complex volledig door de brand verwoest. De vlammen sloegen ook over naar een aangrenzend appartementencomplex. Beide gebouwen zijn momenteel onbruikbaar en onbewoonbaar. De gemeente Papenburg heeft voor de getroffen bewoners tijdelijke huisvesting geregeld.

Meerdere mensen raakten gewond bij de brand. Twee mannen uit de saunaruimte liepen lichte verwondingen op en vermoedelijk rookvergiftiging. Zij werden in een ziekenhuis behandeld en mochten daarna weer naar huis. Ook hulpverleners raakten gewond. Vier politieagenten, twee brandweerlieden en twee ambulancepersoneelsleden liepen lichte verwondingen op, voornamelijk door rookvergiftiging.

Enkele honderden hulpverleners waren betrokken bij het blussen van de brand en het nemen van uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Naast diverse brandweerkorpsen uit het noorden van Emsland en het district Leer, waren onder andere de brandweer van de scheepswerf Meyer Werft, de Bundeswehr (Bundesagentschap voor Technische Hulpverlening, THW), het Duitse Rode Kruis, de ambulancedienst van de Orde van Malta en de gemeente Papenburg ingezet.

De bluswerkzaamheden duurden tot in de nacht. De brand werd rond 22:30 uur geblust. De laatste brandweerlieden verlieten de locatie na 02:30 uur. Er werd een brandwacht ingesteld.

Vanwege de omvangrijke schade en het bestaande instortingsgevaar is het getroffen gebied afgezet. Het Federaal Agentschap voor Technische Hulpverlening (THW) is ingeschakeld om de gebouwconstructies te beveiligen. Verdere veiligheidsmaatregelen, waaronder de mogelijke sloop van structureel onveilige delen van het gebouw, zullen waarschijnlijk nodig zijn. De eerste schattingen gaan uit van een totale schade van minstens tien miljoen euro.

De politie heeft de plaats delict beveiligd en een onderzoek ingesteld naar de exacte oorzaak van de brand. Vanwege de omvangrijke schade en het aanhoudende instortingsgevaar zijn verdere onderzoeken ter plaatse momenteel beperkt. De politie blijft het publiek oproepen de bestaande afzettingen te respecteren en het gebied niet te betreden. De beveiligings- en opruimwerkzaamheden zullen naar verwachting enige tijd in beslag nemen.

Emsland/Grafschaft Bentheim

De politie van Emsland/Grafschaft Bentheim waarschuwt momenteel voor zogenaamde “shock calls”. Vandaag heeft de politie in Emsland diverse meldingen ontvangen van dergelijke oplichtingspogingen.

De daders, die nog onbekend zijn, gebruiken verschillende methoden. Onder andere maken ze gebruik van het zogenaamde “ziekenhuis- of ongevalsverhaal”. De oplichters beweren bijvoorbeeld dat een naaste familielid in het ziekenhuis ligt na een ernstig incident of betrokken is geweest bij een ernstig verkeersongeval. Het doel van de daders is om emotionele druk uit te oefenen op de mensen die ze bellen en hen over te halen geld of waardevolle spullen af ​​te geven.

De politie adviseert daarom uiterste voorzichtigheid:

Slachtoffers moeten zich in geen geval laten onderdrukken en verdachte telefoontjes onmiddellijk beëindigen.

Het is ook raadzaam om zelf contact op te nemen met de vermeende slachtoffers

via hun bekende telefoonnummers.

via hun bekende telefoonnummers. Geef in geen geval geld of waardevolle spullen aan onbekende personen.

Iedereen die zo’n telefoontje ontvangt, moet zo snel mogelijk de politie informeren. De politie verzoekt bovendien om met name oudere familieleden, vrienden en kennissen te informeren over de huidige fraudepogingen en hen hierop te wijzen.