Lezing Philip Friskorn: in het spoor van de IJstijd

WINSCHOTEN – Op initiatief van Vereniging Groei en Bloei Winschoten e.o. geeft Philip Friskorn Donderdag 19 november een natuurlezing over “Natuur in het spoor van de IJstijd”.
Noord-Europa heeft de vorm van haar landschap te danken aan de voorlaatste noordelijke ijstijd toen een tweeduizend meter dikke ijskap zand en stenen voor zich uitschoof en bergen hun huidige vorm gaven om uiteindelijk te stoppen bij Rhenen aan de Rijn. De sporen van de ijstijd zijn tot vandaag zichtbaar. Beleef deze sporen vanaf de Barentszee via Noorwegen, Zweden, Finland, Noord-Duitsland en ook in Nederland.
Kortom: landschappen met sporen van de ijstijd met alles wat er 150.000 jaar later groeit en bloeit.
De lezing op 19 november begint om 19.30 uur in partycentrum Lamain, Bosstraat 27 te Winschoten.
Voor leden van Groei en Bloei is de lezing gratis
Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over de activiteiten van de vereniging: zie www.winschoten.groei.nl
Bron: Ria Hogervorst
Groei en Bloei Winschoten e.o.