Molenstichting Midden- en Oost-Groningen finalist landelijke verkiezing Erfgoedvrijwilligersprijs 2026

GRONINGEN – Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MsMOG) doet mee als finalist voor de provincie Groningen aan de landelijke verkiezing Erfgoedvrijwilligersprijs 2026.
De molenstichting bestaat uit een club enthousiaste vrijwilligers, die molens, ons cultureel erfgoed, in stand houdt. Door hun kennis te delen met anderen houden zij zowel de molens als het vakmanschap levend.
Op 11 december worden uit de 12 deelnemende organisaties drie winnaars gekozen. Het aantal stemmen bepaalt voor 50% de uitslag, de overige 50% komt van de landelijke vakjury. De 1e prijs is € 10.000 en de 2e en de 3e prijs elk € 5.000.
‘Wij willen deze landelijke prijs graag winnen en vragen hierbij je stem. Help je ons om de prijs mee te nemen naar de provincie Groningen? Ga dan naar www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl/groningen/ en stem op
Groningen en kies zo voor de molenstichting of gebruik de QR-code’ vraagt de Molenstichting.
Stemmen kan van 1 november tot 1 december.
Let op: Bevestig je stem via de email die je daarna ontvangt.
Bron: Bert Steenhuizen, namens www.msmog.nl