Motorrijdende kerstmannen en -vrouwen in actie voor kinderen met kanker

TER APEL / EMSLAND — Op zondag 29 november 2026 starten motorrijders in kerstoutfits hun motoren voor de Weihnachts Ride Out 2026. Molukse MTC Satoe Dompet en Santa Maxima Groningen organiseren deze internationale rit om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Daarmee willen zij kinderen met kanker en hun gezinnen een hart onder de riem steken.
De stoet vertrekt om 13.15 uur vanuit Ter Apel en rijdt via Lathen, Sögel en Lahn. Bij de verschillende kerstmarkten wordt gestopt, waarbij de organisatie nauw samenwerkt met de lokale marktorganisaties. Ook het bezoek aan de Roemeense kerk in Sögel maakt deel uit van het programma en wordt in samenwerking met de betrokken lokale organisatie vormgegeven.
Een unieke kerstfoto
Een bijzondere blikvanger is de motor met arrenslee van Harrie, de opperkerstman van Santa Maxima Groningen. Bezoekers kunnen plaatsnemen op deze combinatie of de Harley-volgmotor voor een eigen kerstfoto. Via een QR-code kunnen zij in ruil daarvoor een donatie doen. De volledige opbrengst gaat naar de afdeling ‘Verblijf en Activiteiten’ van het Prinses Máxima Centrum, die kinderen met kanker en hun gezinnen tijdens de behandelperiode momenten van ontspanning en samenzijn biedt. Zo kunnen zij even de ziekte vergeten en samen mooie herinneringen maken.
Iedereen kan bijdragen
Bezoekers zijn welkom om de motoren op de kerstmarkten te bewonderen en met een kerstfoto het goede doel te steunen. Ook andere motorrijders kunnen aansluiten bij de rit. Lidmaatschap van een MTC is niet nodig en deelname is kosteloos. Voorwaarde is dat deelnemers in kerstoutfit verschijnen. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de officiële Facebookpagina van het evenement.
Samenwerking van lokale en landelijke krachten
Santa Maxima Groningen maakt deel uit van het landelijke Santa Maxima Fonds, dat jaarlijks door het hele land kerst- en regioritten organiseert. Met de slogan ‘We rijden met een lach en een traan’ willen zij aandacht vragen voor de kinderen en gezinnen voor wie het Prinses Máxima Centrum dagelijks het verschil probeert te maken. De samenwerking met de Molukse MTC Satoe Dompet vindt dit jaar voor het eerst plaats en komt tot stand op initiatief van Ferry Nindatu.
Nindatu heeft ruime ervaring met het opzetten en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. Zo was hij betrokken bij Walk4Maluku, de Wageningse 2daagse en de monstertocht Wageningen-Beernem-Wageningen. Ook binnen de motorwereld zette hij initiatieven op, waaronder de landelijke Peringatan Ride Out en Bintang Utara in Noord-Nederland. Deze initiatieven groeiden uit tot motorritten en wandeltochten met honderden deelnemers, waarbij maatschappelijke betrokkenheid centraal stond.
Meer informatie en aanmelden voor de rit: https://www.facebook.com/p/Weihnachts-ride-out-61595249971954/
Bron: Ferry Nindatu
Foto’s: Santa Maxima Groningen