Motorrijdende kerstmannen en -vrouwen in actie voor kinderen met kanker

Afwisseling van zon en wolken met enkele buien, morgen wat meer buien

Donderdag – De donderdag start met een afwisseling van bewolking en zon. Terwijl de meeste ochtendbuien nog bestemd zijn voor het noordwesten van het land, neemt ook in onze streek in de loop van de dag de kans op een lokale bui iets toe. Tussendoor schijnt de zon geregeld over Oost-Groningen. Met een aantrekkende, matige noordwestenwind van 3 tot 4 Bft wordt er iets minder koude lucht aangevoerd en stijgt de middagtemperatuur naar rond de 10°C. Vanavond trekken er in het noorden nog enkele buien over bij een zwakke tot matige westenwind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar vrijdag kunnen er in het noorden lokaal nog enkele buien vallen, al blijft het dieper in onze streek ook langere tijd droog. De temperatuur daalt in het oosten flink naar een minimumwaarde van rond de 2°C tot 3°C. Er staat boven land een zwakke tot matige westenwind, 2 tot 3 Bft.ft.

Vrijdag – Morgen, vrijdag 13 november, verloopt licht wisselvallig. De ochtend start in de kustprovincies al met buien en gedurende de middag breiden deze buien zich verder uit over onze streek. Tussen de buien door is er echter ook geregeld ruimte voor de zon. De thermometer geeft ’s middags opnieuw een waarde van rond de 10°C aan. Boven land waait een rustige, zwakke tot matige westenwind van 2 tot 3 Bft. Vrijdagavond neemt de buiigheid in aantal en intensiteit geleidelijk af en valt de wind grotendeels weg.

Tip van de redactie: Houd vandaag en morgen tussen de zonnige momenten door wel een paraplu of regenjas bij de hand voor een lokale bui!