Nomineren voor Westerwolder- en Knoalster van het jaar kan nog tot en met zondag

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Iedereen kent er wel een: iemand die altijd klaarstaat voor een ander, of iemand die de eigen gemeente op de sportieve of culturele kaart zet. Voor de verkiezingen van Knoalster van het Jaar en Westerwolder van het Jaar kunnen inwoners nog tot en met zondag 15
november zo iemand voordragen. Inmiddels zijn er 48 aanmeldingen binnen: 26 voor Stadskanaal
en 22 voor Westerwolde.
Het gaat om mensen die zich inzetten voor anderen zonder daar zelf beter van te worden, of die
presteren op het gebied van sport of cultuur. Een leeftijdsgrens is er niet. Vorig jaar werd Erik
Roelfsema uit Alteveer, coördinator van Stichting Wensambulance Noord-Nederland, Knoalster
van het Jaar. In Westerwolde ging de titel naar de jongeren Gerben Meijer en Ruben Meems, die
iemand uit het water redden.
Organisator Renate Westervaarder van WIE Events is blij met de reacties: “Dat is mooi om te zien. De jury kan hier goed mee aan de slag.” Ze hoopt dat nog meer inwoners om zich heen kijken.
“Het hoeven geen bekende mensen te zijn. Het gaat om iemand die iets bijzonders doet voor anderen.
Het noaberschap moet je in stand houden, daarmee help je elkaar en breng je elkaar verder.”
Zo nomineer je:
Nomineren kan met een e-mail naar knoalster@wie-events.nl (Stadskanaal) of westerwolder@wie-
events.nl (Westerwolde), of via de website verkiezing.wie-events.nl. Een naam met een korte
toelichting over waarom deze persoon de titel verdient, is voldoende.
Jury Westerwolde zoekt versterking
Enkele juryleden van Westerwolde zijn dit jaar gestopt, waardoor de groep klein is geworden. De
organisatie zoekt daarom inwoners van Westerwolde die willen meebeslissen over de
genomineerden. Het juryoverleg is op een avond tussen 16 en 26 november. Belangstellenden
kunnen zich melden via verkiezing.wie-events.nl.
Eind november kiezen de jury’s uit alle aanmeldingen drie genomineerden per gemeente. De
genomineerden van Stadskanaal staan op woensdag 2 december in de Kanaalstreek, die van
Westerwolde op woensdag 9 december. Daarna kan het publiek tot de kerst stemmen. De winnaars
worden in januari 2027 bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten van beide
gemeenten.
Bron: Renate Westervaarder