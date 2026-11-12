Overzicht Sinterklaasintochten 2026

REGIO – Evenals voorgaande jaren publiceren we op onze website een lijst met de data en tijden van Sinterklaas intochten- en feesten. De landelijke intocht is op 14 november om 12.00 uur in Grave (gemeente Land van Cuijk, Noord-Braband).

Staat uw evenement er nog niet bij of heeft u aanvullingen over bijvoorbeeld de tijden, stuur dan even een mail naar redactie@westerwoldeactueel.nl en help ons de lijst compleet te maken!

ALTEVEER – Op vrijdag 20 november van 18.00 tot 19.00 uur in de Drijscheer voor kinderen uit Alteveer. Ouders en verzorgers kunnen kinderen van 0 t/m 12 jaar aanmelden door een privébericht te sturen naar activiteitenalteveer@gmail.com

BAD-NIEUWESCHANS –

BEERTA – Op zondag 15 november om 13.00 uur in de haven

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 21 november komt Sinterklaas om 12.30 uur aan bij de Brasserie aan het Veendiep. Vanaf 14.00 Meet & Greet in de sporthal bij Partycentrum De Meet

BELLINGWOLDE, RHEDERBRUG –

BLIJHAM – Op zaterdag 14 november om 14.00 uur via de Winschoterweg in Blijham aan. Na een rondrit door het dorp feest in de sporthal.

BOURTANGE – Op zaterdag 14 november om 14.00 uur op het marktplein.

DRIEBORG –

FINSTERWOLDE – Op 14 november om 13.30 uur bij Paviljoen Flonk. Vervolgens gaan Sint en Pieten, na een rondgang door het dorp, naar MFC De Hardenberg, om daar nog een uurtje met de kinderen plezier te maken.

HEILIGERLEE – Op 21 november om 13.00 uur optocht door de straten en aansluitend feest in de speeltuin voor kinderen die zich hiervoor aangemeld hebben.

MEEDEN – Op 21 november vanaf 13.45 uur vanaf de carpoolplaats aan de N33 over de Hereweg naar MFA De Rode Beuk. Daar begint het feest tegen 14.15 uur.

MIDWOLDA / OOSTWOLD – Op 21 november verdere info volgt



MUSSEL – Op 21 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Mussel, vanaf één uur maakt de Sint met zijn Pieten een rondrit door de bebouwde kom van Mussel. Daarna feest bij Summertime.

MUSSELKANAAL – Zaterdag 21 november intocht om 13.00 uur en feest op het Willem Diemerplein om 14.30 uur

NIEUWOLDA – Zaterdag 21 november om 14.00 uur bij dorpshuis ’t Trefpunt.

ONSTWEDDE – Op 21 november om 13.30 in de haven en daarna in optocht naar de Woldbrink

PEKELA – Op 21 november om 11.00 uur bij Supermarkt Poiesz in Nieuwe Pekela en om 13.00 uur op het plein bij het gemeentehuis in Oude Pekela

SCHEEMDA – Op 21 november om 11.00 uur in de haven.



SELLINGEN – Op 21 november om 14.00 uur bij het gemeentehuis

STADSKANAAL – Op zaterdag 14 november arriveert de Goedheiligman rond 13.00 uur met de trein bij Museumspoorlijn STAR. Na aankomst stapt het complete gezelschap aan boord van Pakjesboot 7. De mannen van de Jatrie begeleiden de pakjesboot naar het centrum, waar deze rond 14.00 uur aanmeert. Daarna trekt een feestelijke parade met Sinterklaas op Ozosnel richting het Raadhuisplein. Crescendo zorgt onderweg voor de muzikale begeleiding.

Feestelijke ontvangst op Raadhuisplein

In de Beneluxlaan verzorgt Dansschool Feel the Move een dansoptreden. Op het Raadhuisplein staan burgemeester Klaas Sloots en kinderburgemeester Sophie Huisman klaar om Sinterklaas welkom te heten.

Pietenparcours en Sinterklaas Express

Een week later, op zaterdag 21 november, kunnen kinderen hun pietenskills oefenen tijdens het Grote Pietenparcours op het Europaplein. Ze gaan langs verschillende spel- en opdrachtposten en kunnen met een volle stempelkaart een Pietendiploma ophalen. Sinterklaas is er die middag ook om diploma’s uit te reiken. Museumspoorlijn STAR laat Sinterklaas en zijn pieten op 28 en 29 november opnieuw met de trein rijden. Tijdens de Sinterklaas Express maken kinderen en hun familie een treinrit met het gezelschap. Reserveren is verplicht, want er is een beperkt aantal plaatsen.

Afscheid met lichtjesparade

Op zondag 6 december neemt Stadskanaal afscheid van Sinterklaas. Vanaf 16.45 uur is er een programma op het Raadhuisplein met optredens van pieten. Daarna trekt een verlichte stoet, met Crescendo voorop, naar de pakjesboot. Rond 18.30 uur zwaait het publiek Sinterklaas en zijn pieten uit.

TER APEL – Op 21 november vanaf 13.30 uur dansmariekes op het Molenplein; aankomst Sinterklaas om 14.00 uur.

VEELERVEEN/VRIESCHELOO –

VEENDAM – Sinterklaas komt op zaterdag 14 november omstreeks 12.45 uur aan bij de Blankensteinkade



VLAGTWEDDE – Op 21 november om 13.30 uur op het Marktplein met een Pietendisco.

VLEDDERVEEN – Op 28 november vanaf 14.00 uur feest op het vliegveld voor (klein) kinderen uit Vledderveen die zich voor 16 november hebben opgegeven via jeugdvledderveen@gmail.com.

WEDDE – Op 21 november om 13.00 bij de Burcht en daarna feest in dorpshuis De Voortgang

WESTERLEE – Op 28 november om 9.30 uur, feest voor kinderen t/m groep 4 uit Westerlee in de Tille om 11.30 uur

WILDERVANK – Op 21 november om 15.00 uur in het winkelcentrum waar een pleinfeest wordt georganiseerd door Dorpsbelangen. 16.00 uur: Vervolg van het kinderfeest samen met Sinterklaas en zijn Pieten in het cultuurcentrum



WINSCHOTEN – Op zaterdag 14 november komt Sinterklaas met zijn pieten weer aan in Winschoten. Rond 13.00 uur meert de stoomboot aan in de haven. Daarna trekt de Sint met zijn vrolijke pietenstoet richting het centrum en sluit hij aan op het nieuwe feestplein aan de Venne, naast De Raad en Lindessa. Terwijl de optocht door het centrum trekt, begint op het feestplein om 13.45 uur het voorprogramma. Bezoekers kunnen onder meer kijken naar ‘Alladin – een magisch avontuur voor Groot & Klein’ en een dansoptreden. Martin Zemering verzorgt de presentatie. Ook Evert Baptist is aanwezig om samen met Stafpiet en Feestpiet de nieuwe Sinterklaashit ‘Voor Groot & Klein’ te zingen.