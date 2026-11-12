Prins Bernard de Eerste en Vorst Jeroen de Eerste aan het roer bij De Kloosterwiekers

TER APEL – Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers heeft het nieuwe carnavalsseizoen feestelijk geopend. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Het Spiekerhûs in Ter Apel werden dinsdagavond Prins Bernard de Eerste (Bernard Hazenberg) en Vorst Jeroen de Eerste (Jeroen Wijnholds) gepresenteerd. Burgemeester Jaap Velema installeerde de nieuwe Prins om precies 23.11 uur.
Zo’n 325 carnavalsliefhebbers waren aanwezig bij de bekendmaking. Dat was bijzonder, want de installatie vond normaal gesproken plaats in besloten kring, uitsluitend voor leden van de vereniging. Dit jaar waren ook genodigden en vertegenwoordigers van bevriende carnavalsverenigingen welkom.
Het Spiekerhûs was voor de gelegenheid aangekleed in de oranje en blauwe verenigingskleuren. De muzikale omlijsting was in handen van De Bierspiekers, de boerenkapel van muziekvereniging CBS. Ook de Dansmariekes van De Kloosterwiekers verzorgden verschillende optredens.
Spannende onthulling
De bekendmaking van de nieuwe Prins was vooraf omgeven door de nodige spanning. Bezoekers konden bij binnenkomst met een oranje of blauwe pingpongbal aangeven wie volgens hen de nieuwe Prins zou worden. Er waren zes kandidaten en ook in de media waren vooraf al verschillende aanwijzingen verschenen.
Vlak voor de onthulling bleek de glazen koker van Bernard Hazenberg al behoorlijk gevuld. Om 23.11 uur volgde het officiële moment. Ceremoniemeester Robert van Noord haalde burgemeester Jaap Velema, begeleid door enkele Dansmariekes, naar het podium. Met een druk op de knop werd Bernard Hazenberg aan het publiek voorgesteld als Prins Bernard de Eerste. Vervolgens werd Jeroen Wijnholds benoemd tot Vorst Jeroen de Eerste. Ook de nieuwe Raad van Elf werd gepresenteerd.
Na de installatie konden de aanwezigen het nieuwe carnavalsgezelschap feliciteren. Onder de gasten waren onder meer vertegenwoordigers van CV De Bultruters en CV De Kainbongels uit Emmer-Compascuum.
Vooruitblik op carnaval 2027
Voorzitter Robert Dreier sprak tijdens de bijeenkomst zijn waardering uit voor de samenwerking met de gemeente Westerwolde. Hij noemde onder meer de aanleg van evenementenverharding op het Dr. Mansholtpark en de steun vanuit de gemeenteraad voor een verdere verkenning naar de bouw van een gezamenlijke bouwruimte.
De Kloosterwiekers richten zich nu op de voorbereidingen voor carnaval 2027. Op het programma staan onder meer de buutavonden op 29 en 30 januari in Het Spiekerhûs. Op zaterdag 6 februari trekt de grote carnavalsoptocht door het centrum van Ter Apel. Aansluitend barst het feest los in het feesttentencomplex op het Dr. Mansholtpark, dat verdergaat onder de naam Steekje Los Carnavalsfeesten Ter Apel.
De inschrijving voor de optocht is inmiddels geopend via www.kloosterwiekers.nl. Kaarten voor de carnavalsfeesten zijn verkrijgbaar via www.steekjelosterapel.nl.
Met Prins Bernard de Eerste en Vorst Jeroen de Eerste aan het roer is het startsein voor een nieuw carnavalsseizoen in Ter Apel gegeven. Na afloop van de installatie werd er in Het Spiekerhûs nog tot in de kleine uurtjes gefeest.
Foto’s: André Dümmer