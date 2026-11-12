Pro advieslijsten voor Waterschapsverkiezingen 2027 vastgesteld

GRONINGEN – Op advies van de kandidatencommissie heeft het provinciaal bestuur van PRO Groningen het eerste deel van de advieslijsten van kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen vastgesteld. Op 28 november worden de kandidatenlijsten definitief vastgesteld.

Met deze lijsten geven we PRO als nieuwe partij een vliegende start. We kunnen ons weer hard gaan maken voor onze idealen in de beide waterschappen. De concept-PRO-lijsten zijn een mooie mix van kandidaten die nieuw zijn bij het waterschap en ervaren zittende leden. Daarmee zien we lijsten met frisse energie en ideeën, met ervaring, kennis en idealisme. De conceptlijsten bevatten daarnaast een goede verdeling van expertise, van sterke vakinhoudelijke kennis op groene en rode thema’s tot financiële kennis en onderhandelingsvaardigheden. De lijsten worden aangevoerd door twee kandidaten die zeer ervaren zijn en bestuurlijk van wanten weten.

Lijsttrekkers

Anja Woortman, woonachtig in Schildwolde is de beoogd lijsttrekker PRO in het Waterschap Hunze en Aa’s. Zij is lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap en was in een vorige periode wethouder in Midden Groningen. De afgelopen periode heeft ze zich neergezet als stevig bestuurder met een herkenbaar sociaal profiel. Ze vindt het belangrijk om de komende periode te werken aan cultuurverandering binnen dit waterschap met een progressieve inslag zodat het waterschap meer initiatief gaat tonen. Ze wil ook meer aandacht voor het belang van water in het verdrogende klimaat. Ze vraagt veel aandacht voor de betaalbaarheid voor diverse inkomensgroepen.

Herman Beerda, woonachtig in Vries is de beoogd lijsttrekker PRO in het Waterschap Noorderzijlvest. Hij zit sinds 2019 in het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest. Hij vindt dat zitting in het bestuur van het waterschap een ‘beetje politiek’ is maar veel meer goed beleid maken en effectief uitvoeren is. De komende periode moeten belangrijke keuzes worden gemaakt omdat er veel opdrachten zijn en weinig middelen. Ook aan inwerken van de vernieuwde fractie wil hij veel energie geven. Herman heeft dus veel bestuurlijke en politieke ervaring en is nog zeer gedreven. Deskundig, vaardig en sociaal bestuurder, communicatief sterk met duidelijke motivatie. Heeft een scherp beeld van wat er de komende tijd moet gebeuren.

Enkele volgende kandidaten Hunze en Aa’s

Op de Hunze en Aa’s adviesliist staat Eugenie Stolk uit de gemeente Groningen op de tweede plaats. Op dit moment is zij een ervaren Statenlid en wil zich de komende vier jaar inzetten voor het Waterschap en ziet zich als verbinder het waterschap en de provincie . Eugenie heeft veel politieke ervaring zowel op gemeentelijk niveau als ook provinciaal niveau. Ze heeft sterke onderhandelingservaring. Belangrijke punten zijn voor haar: de uitvoering van de kaderrichtlijn water en het waterschap meer naar de mensen toebrengen.

Op de Hunze en Aa’s adviesliist neemt Therre van Blerck uit Overschild de derde plaats in. Hij is werkzaam op het snijvlak van duurzaamheid en het gedrag van mensen als gebiedsbemiddelaar bij Aardig Overweg. Hij is ook actief geweest als klimaatcoach. In het waterschap vindt hij het belangrijk om standpunten in te nemen over hoe om te gaan met de ruimte en met het water. Veel mensen moeten, volgens Therre, geholpen worden om die omslag in denken te maken. Daar moet het waterschap een rol in vervullen. Hij ziet gezond water als een belangrijk thema voor de inwoners belangrijk.

Nienke Homan uit Engelbert, GroenLinks staat als nummer 4 op de Hunze en Aa’s adviesliist. Zij is oud-gedeputeerde voor GroenLinks, en heeft sinds haar vertrek uit Gedeputeerde Staten onder meer gewerkt voor verschillende brancheverenigingen in de industrie, die meer willen doen met duurzaamheid en milieu. Zij maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer en wil zich daar de komende jaren voor inzetten binnen een organisatie als het waterschap die minder politiek is. Met haar sterke inhoudelijke affiniteit en kennis en met bestuurlijke en politieke ervaring kan Nienke snel haar rol pakken in de voor haar betrekkelijk nieuwe omgeving, die het waterschap voor haar is. Pluspunt van Nienke is haar kennis van en netwerk in de industrie, wat in de waterschapswereld zeker nuttig is. Ze is communicatief sterk, weet waar ze voor staat maar ook consensusgericht.

Enkele volgende kandidaten Noorderzijlvest

Op de tweede plaats van de advieslijst voor Noorderzijlvest staat Niels van Putten uit Groningen. Niels is adviseur werkvoorbereiding en technisch projectleider bij de Gemeente Groningen en heeft in zijn opleiding kennisgemaakt met Noorderzijlvest. Hij heeft een duidelijk beeld over de waterproblematiek en pleit voor een meer links programma en verjonging. Hij ziet de verschillende belangen en heeft zich overduidelijk verdiept in de materie. Niels heeft nog weinig politieke ervaring, ook vanwege leeftijd, is gedreven, verbaal sterk en heeft grote potentie.

Op de derde plaats van de advieslijst voor Noorderzijlvest staat Annelies Klaassen uit Groningen. Zij heet een onderwijsachtergrond was daar onder meer voorzitter van het onderwijsteam en ze werkplekbegeleider. Annelies vindt het waterschap belangrijk en volgt momenteel de leergang bij Noorderzijlvest. Ze ziet voor zichzelf vooral een rol in het begrijpelijk maken van complexe zaken. Haar docentschap kan een belangrijke rol kan spelen bij het vergroten van de bewustwording over de rol van het waterschap en de urgentie van de problematiek. In gesprek met burgers en media over watervraagstukken wil zij klimaatgerelateerde uitdagingen nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Lidwien Martens uit Donderen staat op de vierde plaats van de advieslijst voor Noorderzijlvest. Zij is nu lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Lidwien werd in 2023 met voorkeurstemmen gekozen. Zij werkt bij de GGD als Casemanager Gezond Gewicht en als Voorlichtingsfunctionaris. Ze heeft een eigen melkveebedrijf met kaasmakerij gehad. Lidwien vindt dat we anders met water moeten omgaan. Gezondheid en schoon water zijn belangrijk. Het mag bij de waterschappen niet alleen over techniek gaan maar ook over mensen. Voert samen met andere inwoners van haar gemeente gesprekken met gemeente en agrariërs over hoe om te gaan met de lelieteelt. Lidwien is een ervaren en communicatief sterk, en kandidaat met veel kennis over het waterschap en bedreigingen zoals watertekort.

Bron: PRO Provincie Groningen