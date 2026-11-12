Tim Altenburg aan de slag als secretaris-directeur vanPerspectief Nij Begun

GRONINGEN, NOORD-DRENTHE – Op 1 januari 2027 start Tim Altenburg als secretaris-directeur van Perspectief Nij Begun. Een samenwerkingsverband waarin overheden uit Groningen en Noord-Drenthe
samenwerken aan een sterke en toekomstbestendige regio. Samen nemen ze besluiten over de Economische Agenda. Als secretaris-directeur geeft Tim Altenburg leiding aan de ambtelijke organisatie van Perspectief Nij Begun en adviseert en ondersteunt hij het bestuur. Met deze benoeming wordt een belangrijke stap gezet in de opbouw van de organisatie achter de Economische Agenda.
“Met Tim Altenburg krijgen we een sterke en communicatieve secretaris-directeur, die graag samen
met ons werkt aan een Nij Begun. Dat vraagt om intensieve samenwerking met veel partijen, daar kan
Tim vanuit zijn ruime ervaring binnen de overheid veel aan bijdragen”, aldus René Paas, voorzitter van
Perspectief Nij Begun.
In Groningen en Noord-Drenthe wordt de komende dertig jaar fors geïnvesteerd. Het doel van de
Economische Agenda is dat de brede welvaart in 2055 boven het landelijke gemiddelde ligt. Daarvoor
zijn investeringen nodig in een economie die groeit én vernieuwt en een omgeving waar mensen prettig
kunnen wonen, werken en leven.
Ruime ervaring in overheid en externe betrekkingen
Zodra Tim Altenburg start gaat hij zich eerst richten op het opbouwen en inrichten van de organisatie.
Ook gaat hij aan de slag met het verder vormgeven van de samenwerking tussen alle betrokken
partijen, zowel binnen de regio als met het Rijk. Tim Altenburg: “Nij Begun vergt dat we dertig jaar lang,
stap voor stap, werken aan de toekomst van deze regio. Dat lukt alleen als alle partijen samen koers
houden en kunnen rekenen op een organisatie die het bestuur daarbij goed ondersteunt. Ik ben zeer
gemotiveerd om daaraan bij te dragen.”
Altenburg heeft ruime ervaring op het snijvlak van overheid, bestuur en externe betrekkingen. Hij
vervulde verschillende functies bij de gemeente Groningen en het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Sinds 2025 is hij werkzaam als regiomanager Friesland bij netbeheerder
Liander.
Opbouw organisatie en samenwerking met de stichting
De organisatie achter de Economische Agenda bestaat straks uit Perspectief Nij Begun en een
stichting. De stichting adviseert Perspectief Nij Begun over de inhoudelijke koers van de agenda en
stelt meerjarige uitvoeringsplannen en jaarplannen op. Daarin staan voorstellen voor de besteding van
de beschikbare 100 miljoen euro per jaar. Perspectief Nij Begun besluit vervolgens over deze plannen.
De secretaris-directeur speelt een belangrijke rol in de samenwerking en afstemming tussen
Perspectief Nij Begun en de stichting. Naar verwachting wordt de stichting eind 2026 opgericht. Daarin
werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met elkaar samen. Begin 2027 start de
werving van een directeur voor de stichting.
Sociale Agenda
Het streven is om ook de Sociale Agenda onder te brengen bij Perspectief Nij Begun. Daarmee kunnen
de Economische Agenda en Sociale Agenda elkaar versterken. Dit proces start de komende periode
en is ook onderdeel van de opdracht voor de secretaris-directeur. Voor het onderbrengen van de
Sociale Agenda is toestemming nodig van gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene
besturen van de waterschappen. Naar verwachting wordt hierover in 2027 besloten.
Bron: Nij Begun