Voor én na de winterstop in het Vestingmuseum Oudeschans

OUDESCHANS – De expositie van de veelzijdige schilderijen, de prachtige foto’s en de verrassende metal-art van Fakelien Pol, Frouke Stevens en Ellis Lambeek is komende vrijdag 13 november, zaterdag 14 november en zondag 15 november (van 13.00 tot 17.00 uur) nog te bewonderen in het Vestingmuseum Oudeschans.
Na deelname aan de tweede Museumnacht Westerwolde op zaterdag 14 november 2026, sluit het Vestingmuseum Oudeschans aanstaande zondag om 17.00 uur de deuren om op vrijdag 12 maart 2027 deze weer te openen.
Dan met een anders dan anders expositie: ‘De schenkingen aan de Stichting Vesting Oudeschans’.
Stap tijdens de Museumnacht Westerwolde bij één of meerdere van de deelnemende musea in een andere wereld. Voor het Vestingmuseum Oudeschans (Molenweg 6) geldt aanstaande zaterdag van 19.00 tot 24.00 uur: In het donker zie én hoor je meer!
Bron: Bernadette Karremans, namens Stichting Vesting Oudeschans