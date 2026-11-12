VVD Westerwolde start petitie: onderzoek een sobere verbouwing in plaats van een nieuw gemeentehuis voor Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een ingezonden bericht van Klaas Buigel (VVD Westerwolde) met als titel: Sobere verbouwing i.p.v. nieuw gemeentehuis van 22,5 miljoen?
De gemeenteraad van Westerwolde besluit 18 november over een nieuw gemeentehuis van 22,5 miljoen euro. Klaas Buigel (VVD Westerwolde) vindt dat zo’n grote investering niet mag worden besloten zonder eerst alle mogelijkheden goed te onderzoeken.
‘Er is geen soberder alternatief doorgerekend. Ondertussen zijn 164 werkplekken gepland: 41% meer dan nu, terwijl het huidige gebouw op de drukste momenten maximaal voor 92% bezet is. Is een nieuw groot, ambitieus en duurzaam gemeentehuis echt nodig? Zeker nu inwoners al veel OZB betalen, moet iedere euro zorgvuldig worden besteed. Ook zijn inwoners niet gevraagd naar hun wensen over de dienstverlening, de locatie en de plannen. Dat moet eerst gebeuren!’, zegt Buigel.
‘Daarom eisen wij dat de gemeenteraad vóór het nemen van een definitief besluit:
- Inwoners uit de hele gemeente actief betrekt bij de plannen voor verbouw of nieuwbouw;
- Onderzoek of nieuwbouw van het gemeentehuis, m.u.v. monumentgedeelte, daadwerkelijk beter is als een sobere verbouwing;
- Onderzoek of een vaste raadszaal in het gemeentehuis nodig is, of dat vergaderen op andere locaties, zoals een school of buurthuis, ook mogelijk is;
- Duidelijk op een rij zet wat wettelijk verplicht is en wat eigen keuzes van de gemeente zijn;
- De kostenraming onafhankelijk laat toetsen.
Neem geen besluit zonder alternatieven eerlijk te vergelijken en inwoners te horen. Onderzoek eerst, besluit daarna. Het is tenslotte gemeenschapsgeld’, aldus Buigel.
Bent u hiermee eens teken de petitie: onderzoek-een-sobere-verbouwing-in-plaats-van-een-nieuw-gemeentehuis-voor-westerwolde
Bron: Klaas Buigel