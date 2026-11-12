Werk van kunstenaar Cees Denekamp voor het eerst samen te zien in vanBeresteyn

VEENDAM – In de Salon van de Klassieke Academie in vanBeresteyn is tot en met 7 januari 2027 een tentoonstelling te zien met werk van Cees Denekamp (Rotterdam, 1940). De kunstenaar woont en werkt in Groningen en was jarenlang docent aan de Lagere Technische School in Veendam, waar hij schilderen, tekenen en algemene technieken gaf.
Naast zijn werk in het onderwijs bleef Denekamp zich ontwikkelen als kunstenaar. Hij werkte met verschillende materialen en technieken, waaronder aquarel, etsen, glas-in-lood en ornamenten. Veel daarvan leerde hij zichzelf aan. Een belangrijke inspiratiebron is zijn zelfontworpen huis in Leens op het Hogeland, dat hij begin jaren zeventig met hulp van vrienden en familie bouwde.
Ook de natuur van het Hogeland, menselijke relaties, dromen en herinneringen aan de kindertijd keren terug in zijn werk. Voor het eerst is zijn werk nu bijeengebracht in een tentoonstelling in de Salon van de Klassieke Academie in vanBeresteyn.
Tentoonstelling: tot en met 7 januari 2027
Locatie: de Salon, Klassieke Academie, vanBeresteyn
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn