Winnaars Noorderpoort Jaarprijs laten kracht van mbo zien

GRONINGEN – Donderdagavond stond de Suikerfabriek in Groningen in het teken van de 26e Noorderpoort Jaarprijs. Studenten, docenten, leerbedrijven en bijzondere initiatieven stonden, letterlijk en figuurlijk, in de schijnwerpers. In vier categorieën werden winnaars gekozen, die samen de kracht van Noorderpoort en het mbo belichamen. Het werd een avond vol mooie verhalen en trots op het mbo-onderwijs. Of zoals Noorderpoort-bestuursvoorzitter Regina Bouius verwoordde: “Dit is een avond om echt van te genieten.”

Ook Commissaris van de Koning René Paas, al jarenlang juryvoorzitter van de Noorderpoort Jaarprijs, benadrukte donderdagavond het belang van het waarderen van het mbo. “Het is zo belangrijk dat je dingen uitlicht, dat je waardering uitspreekt. Zoals we hier vanavond doen. Waardering voor al die mooie initiatieven, voor al die studenten die laten zien wat ze in huis hebben en voor al die betrokken docenten die altijd voor de student klaar staan.”

In de vier categorieën kansrijk, betrokken, ontdekken en lef (de merkwaarden van Noorderpoort) koos de deskundige jury uiteindelijk vier prachtige winnaars.

Kansrijk: studente Marleen creëert ook kansen voor anderen

In de categorie Kansrijk werd studente Marleen uitgeroepen tot winnaar. Ze volgt een BBL-opleiding Begeleider maatschappelijke zorg én richtte samen met haar collega Kim een eigen onderneming op: Kim & Marleen, een sfeervolle koffiezaak aan de Meeuwerderweg in Groningen. Marleen combineert haar studie met het ondernemerschap en gebruikt haar kennis en ervaring om van haar onderneming méér te maken dan alleen een horecazaak. De zaak is namelijk een dagbestedingslocatie waar mensen meewerken in de bediening, achter de kassa, in de keuken en bij het pakketpunt. Zo creëert Marleen kansen voor mensen om mee te doen, werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen. Of zoals de jury het zei: “Marleen, jij kijkt niet alleen naar wat er mogelijk is voor jezelf, maar creëert ook kansen voor anderen en maakt daarmee de wereld een stukje mooier.”

Betrokken: rekendocent Marcel gelooft in alle studenten en maakt echt het verschil

Rekendocent Marcel werd in de categorie Betrokken de winnaar. Hij zet zich al jarenlang met hart en ziel in voor studenten die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zijn rooster zit bomvol, maar voor een student die vastloopt maakt hij tijd. Voor een extra uitleg tussen de lessen door, een bijles na werktijd of gewoon dat beetje extra vertrouwen. Want waar sommige studenten ervan overtuigd zijn dat ze hun rekenexamen nooit gaan halen, ziet Marcel juist kansen. En met resultaat: veel studenten behalen dankzij hem alsnog hun examen. Marcel laat studenten voelen dat ze ertoe doen en dat iemand in hen gelooft, ook als ze dat zelf even niet meer doen, vond ook de jury: “Marcel, jij hebt precies door waar wat extra hulp nodig is, en maakt hier zelfs in je eigen pauzes tijd voor vrij. Dat is bijzonder.”

Ontdekken: Samenwerking met Jumbo Maripaan Groep maakt leren leuk

De samenwerking met leerbedrijf Jumbo Maripaan Groep kreeg de jaarprijs in de categorie Ontdekken, omdat ze zich al jaren inzetten voor de ontwikkeling van studenten door leren en werken met elkaar te verbinden. De studenten krijgen er volop de ruimte om te ontdekken, te experimenteren en verantwoordelijkheid te nemen. Dat wordt op een creatieve manier aangepakt. Zo zijn er escaperooms ter voorbereiding op kennistoetsen en de Maripaan Tour, waarbij studenten leren van de ‘lokale helden’ binnen de organisatie. Met vernieuwende projecten, zoals winkelconcepten en marketingopdrachten, kunnen studenten bovendien hun eigen ideeën in de praktijk brengen. De jury toonde zich donderdagavond onder de indruk: “Mooi hoe onderwijs en bedrijfsleven elkaar versterken en bijdragen aan kansen voor studenten én regio. En dat alles met een belangrijk uitgangspunt: leren mag leuk zijn!”

Lef: Student Jarno laat zien dat lef en vakmanschap heel goed samengaan

Student Jarno mocht donderdagavond de Lef-trofee mee naar huis nemen. Na het succesvol afronden van de opleiding Zelfstandig werkend bakker, volgt hij momenteel bij Noorderpoort de eenjarige vervolgopleiding Boulanger. Want wat Jarno het liefste doet is bakken! Dankzij zijn talent heeft hij inmiddels twee keer meegedaan met Skills Heroes; de landelijke vakwedstrijden. Hij schopte het tot de finale en veroverde een podiumplek. Daardoor kreeg hij de bijzondere kans om voor Prinses Beatrix te bakken. Jarno presenteerde hier zijn eigen ontwikkelde ‘Nessumerbol’ (Jarno komt van Ameland) met suiker, noten, krenten, rozijnen en kaneel. “Jarno, wij zien in jou iemand met ontzettend veel passie zijn vak, een enorme drive om jezelf steeds weer verder te ontwikkelen en een echte broodkunstenaar”, aldus de jury donderdagavond. “Je gaat uitdagingen niet uit de weg en laat zien dat lef en vakmanschap heel goed samengaan.”

“Wat heeft het mbo toch veel talent”

De vier categorieën – met daarin twaalf genomineerden – vormden donderdagavond de rode draad van de show. Een avond die mede mogelijk werd gemaakt door de inzet, voor en achter de schermen, van Noorderpoort-studenten zelf. Maar er was nog veel meer te zien en te beleven. Van een speciale ode aan de docent tot muzikale en spetterende optredens van de (oud-)studenten. Kortom, een avond om niet snel te vergeten. Of zoals Gerda Dekker, lid van het college van bestuur van Noorderpoort, zei: “Wat heeft het mbo toch veel talent in huis.”

Bron en foto’s: Noorderpoort