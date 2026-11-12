WSS wint Pekelder Sportparel: ‘Meer dan alleen korfbal’

OUDE PEKELA – Korfbalvereniging WSS heeft donderdagavond de Pekelder Sportparel 2026 gewonnen. De club ontvangt 500 euro en vertegenwoordigt Pekela bij de provinciale Groninger Sportparel.
“We zijn meer dan alleen korfbal”, zegt Jeroen Kuilman namens WSS. “Het is fantastisch dat er mensen zijn die dat waarderen en ons in het zonnetje willen zetten.”
De prijs, voorheen de Breedtesportprijs, waardeert de maatschappelijke betekenis van sport. WSS organiseert activiteiten waarbij ook niet-leden welkom zijn, van jeugdactiviteiten tot Koningsdag. “Natuurlijk willen we altijd winnen, maar het moet ook leuk en gezellig zijn”, zegt Kuilman.
Jeugdleden Daan Wagemans (15) en Hailey Koopmans (16) herkennen die verbondenheid. “Je bent binnen de sportvereniging vrienden met elkaar, maar je blijft ook buiten de sportvereniging vrienden.”
WSS wil het prijzengeld onder meer aan de jeugd besteden. Op 14 december volgt de provinciale uitreiking in Martiniplaza in Groningen.
Malou Vos