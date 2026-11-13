14.000 euro voor één gebouw is wel heel veel”: Twijfels over subsidie Veldstation Bourtange

WESTERWOLDE – De fractie van Focus op Westerwolde plaatst grote vraagtekens bij enkele opvallende uitgaven in de gemeentelijke begroting voor 2027. Raadslid Erik Geukes noemt bij Groningen1 een nieuwe jaarlijkse subsidie van 14.000 euro voor het Veldstation in Bourtange “wel heel veel geld”. Ook hekelt hij de “scheve verhouding” tussen de ruim twee ton aan kosten voor de gemeentelijke havens en de schamele 2.200 euro aan opbrengsten uit liggelden.

In aanloop naar de begrotingsbehandeling stelde Focus op Westerwolde kritische technische vragen over een structurele bijdrage van 14.000 euro per jaar aan Stichting Het Groninger Landschap. Het geld is bestemd voor het Veldstation in Bourtange: een natuureducatief centrum met insectentuin en beleefpad op de plek van de voormalige Sikkepit. Het college van B&W wil hiermee het recreatieve aanbod voor gezinnen en jeugd versterken.

Raadslid Erik Geukes betwijfelt echter of deze structurele uitgave verantwoord is. “Voor een gebouw dat alleen in het weekend wordt geopend, valt die 14.000 euro wel op,” stelt hij. Bovendien zet hij vraagtekens bij de doelgroep die het college voor ogen heeft. “Het gaat om het Veldstation met een ruw wandelgebied eromheen. Ik zie nog niet dat gezinnen daar massaal gebruik van maken.”

Volgens Geukes moet er kritischer gekeken worden naar het nut en de noodzaak van de bijdrage. “Het ligt er echt aan wat het oplevert en waar het geld precies voor bedoeld is. Ik vind 14.000 euro voor één gebouw eigenlijk wel heel veel. Het is echt de vraag of deze jaarlijkse subsidie terecht is.”

Naast de subsidie voor het Veldstation trokken ook de cijfers rondom de gemeentelijke havens en aanlegsteigers in Bourtange en Ter Apel de aandacht. Uit de begrotingsstukken blijkt dat de gemeente in 2027 ruim 202.000 euro uittrekt voor de havens en aanlegvoorzieningen, terwijl er slechts 2.200 euro aan liggelden binnenkomt.

Volgens Geukes klopt er iets niet in de uitvoering. “Het was ons niet eerder opgevallen, daarom hebben we er vragen over gesteld. De pachter van de jachthaven in Ter Apel heeft aangegeven dat daar wel netjes liggeld wordt geïnd, maar aan de Hoofdvaart en op andere ligplaatsen wordt niets opgehaald.”

Het college gaf eerder aan dat kostendekkendheid niet het uitgangspunt is en dat het draait om het in stand houden van de voorzieningen. Geukes neemt daar geen genoegen mee: “Kostendekkend is ook niet de vraag, maar het gaat om de verhouding. Die is helemaal scheef, dat is wel heel vreemd. We moeten kijken wat het de gemeentelijke economie nu echt oplevert. Dit is zeker een punt waar we verder induiken.”