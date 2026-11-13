Activiteiten Het Groninger Landschap

REGIO – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen. U dient zich wel vooraf aan te melden.
Midwolda
Woensdag 25 november Vetbollen maken
14:30 – 16:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg, Hoofdweg 96, Midwolda
Maak je eigen vetbol en help de vogels de winter door! Tijdens deze gezellige knutselmiddag ga je aan de slag met vet en zaden en neem je jouw zelfgemaakte vetbol mee naar huis. Trek kleding aan die vies mag worden, want kliederen hoort erbij!
Voor meer info en aanmelden: www.groningerlandschap.nl/activiteiten
Bron: Het Groninger Landschap