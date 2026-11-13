‘Barrels’ op jacht naar het Noorderlicht

WINSCHOTEN – Vanmiddag is vanaf de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Winschoten een groep van 19 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht en dit jaar de ‘Special Edition’ naar de Lofoten.
De deelnemers nemen vanavond de nachtboot van Travemunde naar Trelleborg. Aan boord wacht hen een buffet en morgenochtend ontbijt.
Ze kunnen weer een hoop lol en gekkigheid verwachten. Avonturen door weer en wind en natuurlijk een enorm grote kans om hét Noorderlicht in levende lijve te aanschouwen. Tijdens de ritten krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.
Fotograaf Hilvert Huizing reist weer mee. Hij houdt ons op deze website van zijn avonturen op de hoogte.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. Klik HIER voor meer foto’s.