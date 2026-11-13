Brand bij Mobacc BV in Veendam

VEENDAM – Bij Mobacc BV Aerosols aan de Demeterlaan in Veendam is vanochtend brand uitgebroken. Het bedrijf werd uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur relatief snel onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.
De eerste melding van de industriebrand kwam om 10.07 uur binnen. Brandweer Veendam ging daarop ter plaatse. Vanwege de situatie werd opgeschaald naar middelbrand. Ook de hoogwerker van brandweer Winschoten en de blusgroep van brandweer Nieuwe Pekela werden opgeroepen.
Het personeel moest het pand verlaten en stond buiten terwijl de brandweer de situatie onder controle bracht.
Mobacc BV houdt zich bezig met de ontwikkeling en het afvullen van miljoenen spuitbussen per jaar. Het bedrijf produceert onder meer spuitbussen met verf, smeermiddelen, roestwerende coatings, remreinigers en onderhoudsproducten.
Wat er precies in brand heeft gestaan, is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de brand is onbekend. Het is evenmin duidelijk of er bij het incident gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.
Foto’s: Teunis Streunding