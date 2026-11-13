Gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items zoals de krantenkoppen, de activiteitenagenda en het weerbericht besteden we aandacht aan twee lezingen: één over Levenseinde en één over het Verzet door de familie Brouwer. Verder horen we over de finale landelijke verkiezing Erfgoedvrijwilligersprijs 2026, waar de Molenstichting Midden- en Oost Groningen voor in de race is.
Presentatie: Henk Guchelaar