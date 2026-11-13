Gemeente Pekela kampt met computerstoring: geen reisdocumenten en rijbewijzen op te halen

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela heeft vrijdagochtend te maken met een storing in het gemeentelijk computernetwerk. Hierdoor is de gemeente momenteel slecht bereikbaar en kunnen inwoners vandaag geen reisdocument of rijbewijs ophalen.
Volgens een melding op de website en de socialmediakanalen van de gemeente werken door de netwerkstoring verschillende programma’s en systemen op dit moment niet.
Het is nog niet bekend hoe lang de problemen precies gaan duren. “We doen ons best om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak”, laat de gemeente weten. Inwoners die vandaag een afspraak hadden staan om een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs op te halen, vissen voorlopig achter het net.
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