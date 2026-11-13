DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Bunde

Tijdens een controle aan de Duits-Nederlandse grens hebben agenten afgelopen weekend goud ter waarde van circa € 20.000 in beslag genomen.

Een 22-jarige Oekraïner reisde zaterdagmorgen rond 4:50 uur met een internationale langeafstandsbus vanuit Nederland Duitsland binnen. In het kader van de grenscontrole werd de bus op de parkeerplaats Bunderneuland aan de A280 staande gehouden en gecontroleerd.

Tijdens de controle ontdekten de agenten een Amerikaans rijbewijs in de jas van de 22-jarige. Bij nader onderzoek bleek het rijbewijs echter een vervalsing te zijn. Het rijbewijs leek sterk op het origineel, maar was volledig nieuw vervaardigd met materialen die zoveel mogelijk op het echte document leken. Het vervalste Amerikaanse rijbewijs werd in beslag genomen en er is een strafzaak tegen de 22-jarige aangespannen.

Bovendien troffen agenten tijdens een fouillering negen kleine pakketjes puur goud aan bij de man. De 22-jarige kon geen bewijs van rechtmatig eigendom van het goud overleggen. Vanwege een vermoeden van witwassen werd het goud in beslag genomen en overgedragen aan de douane. Een inklaringprocedure zal nu worden gestart om de herkomst en het beoogde gebruik van het goud te bepalen.

Het verdere onderzoek is overgenomen door de Gezamenlijke Financiële Onderzoeksgroep van de Staatsrecherche van Noordrijn-Westfalen (LKA NRW), bestaande uit de Douane onderzoeksdienst Essen en de politie van Noordrijn-Westfalen.

Emsland

Onbekende daders hebben uit verschillende bosgebieden in de regio Emsland grote hoeveelheden dennentakken gestolen. Volgens de huidige informatie vonden er tussen vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober op drie locaties grootschalige diefstallen plaats van zogenaamd “stern” decoratief groen. Dit type groen bestaat uit takken van sternbomen, die onder andere gebruikt worden voor het maken van advents- en kerstversieringen.

Volgens het slachtoffer is er alleen al op deze drie locaties ongeveer tien ton decoratief groen gestolen. De schade wordt geschat op ongeveer € 50.000.

De getroffen bosgebieden behoren tot een bosbouwdistrict dat zich uitstrekt over de plaatsen Haselünne, Haren, Meppen en Papenburg, evenals delen van Dörpen, Lathen en Sögel. De exacte tijdstippen van de diefstallen en de omvang van de schade worden nog onderzocht. Het is niet uit te sluiten dat er nog meer diefstallen aan het licht komen.

In verband met de incidenten heeft de politie informatie ontvangen over een rode Volkswagenbus. Het voertuig zou in verband met de gebeurtenissen tweemaal zijn gezien.

De politie doet een oproep aan getuigen, met name wandelaars, hikers en iedereen die zich in de getroffen bosgebieden bevond. Iedereen die eind oktober of begin november verdachte personen, ongebruikelijk snoeiwerk aan bomen of gerelateerde voertuigen heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met het politiebureau van Haren (tel. 05932/72100).

Papenburg

Bij een verkeersongeval in Papenburg is donderdag om 15:40 uur een 63-jarige man raakte lichtgewond geraakt. De man reed in zijn grijze Audi Q5 op de Rheiderlandstraße. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder in een lichte bocht naar links de controle over het voertuig en botste tegen twee bomen. De schade aan zijn auto wordt geschat op € 25.000.-.