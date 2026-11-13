Musea in Heiligerlee schrijven rode cijfers na fors bezoekersverlies: ‘Echt een aanslag op onze begroting’

HEILIGERLEE – De Stichting Musea Heiligerlee beleeft financieel zware tijden. Door een daling van zo’n achthonderd bezoekers dit seizoen draait de organisatie verlies en moet er worden ingeteerd op de reserves. Dat vertelde voorzitter Liesbeth Jansen in een uitzending van Groningen1.

Waar de musea voorheen konden rekenen op een stabiele aanloop, bleef het dit seizoen opvallend stil. Jansen tast nog deels in het duister over de exacte oorzaak. „We kunnen mensen niet van de straat plukken. De redenen waarom blijven een beetje in de markt hangen,” legt ze uit. „Voor corona hadden we veel binnenlandse toeristen of zogenaamde aardbevingstoeristen. We gissen nog naar de redenen, misschien spelen de kosten van de brandstof mee.”

Daarnaast speelt het verlies van een vaste publieksstroom parten. „We hebben in het scholenprogramma van de gemeente Oldambt gezeten, maar die zijn we kwijtgeraakt.” Aan de kwaliteit van het museumbezoek zelf ligt het volgens haar niet: „Iedereen gaat tevreden weer weg. Het ligt niet aan onze ontvangst, maar we krijgen de mensen gewoon niet meer binnen.”

Het verloop van het seizoen liet een neerwaartse lijn zien, met slechts één duidelijke uitschieter. „We zagen het in de loop van het seizoen dalen, met alleen een kleine opleving tijdens Zummerbühne. Daar hebben we best nog wel gasten aan overgehouden, maar dat was slechts een beperkt aantal weken. De laatste twee maanden heeft de daling helaas doorgezet.”

De teruglopende bezoekersaantallen hebben directe gevolgen voor de financiële huishouding van het Klokkengieterijmuseum en Museum Slag bij Heiligerlee. „De lagere inkomsten drukken zwaar op onze exploitatie, terwijl de vaste kosten gewoon doorlopen. Het is echt een aanslag geweest op onze begroting.”

Verlies

Dit boekjaar wordt dan ook met verlies afgesloten. „We gaan geen zwarte cijfers schrijven dit jaar, dus we moeten putten uit onze reserves. We hebben die buffer wel, maar we kunnen daar natuurlijk niet jaar op jaar uit blijven putten.”

De tegenvallende cijfers maken ook de toekomstplannen er niet makkelijker op. De stichting werkt aan een nieuw gezamenlijk onderkomen, maar de deadline komt in zicht. „We hebben tot eind 2027 de mogelijkheid om de gelden bij elkaar te krijgen voor ons droombeeld van een nieuw gebouw.”

Dat wordt een uitdaging in het huidige culturele klimaat, erkent Jansen. „Alle musea in Groningen hebben het moeilijk. De fondsen waar het geld vandaan moet komen zijn heel voorzichtig geworden, omdat ze direct vragen hoe het zit met de exploitatie daarna.”

Het bestuur gebruikt de komende winterstop om de koers opnieuw te bepalen. „We nemen de wintermaanden om als bestuur goed te kijken hoe het verder moet.”