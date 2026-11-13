Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 8 november heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela.
Voorganger: ds. Mulderij
Schriftlezing: Jesaja 48 vers 1-11 & 1 Tessalonicenzen 4 vers 4-18 & Lucas 21
Thema “De dag des Heren”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 15 november uitgezonden en maandagavond 16 november om 22:00 uur herhaald.
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