Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela, Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 8 november heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela.

Voorganger: ds. Mulderij

Schriftlezing: Jesaja 48 vers 1-11  &  1 Tessalonicenzen 4 vers 4-18  &  Lucas 21

Thema “De dag des Heren”

 De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 15 november uitgezonden en maandagavond 16 november om 22:00 uur herhaald. 

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

---advertentie---