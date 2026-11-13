Sint Maarten-Marshmallowfeestje in Finsterwolde een groot succes

FINSTERWOLDE – ‘Sinte, sinte Maarten, de koeien hebben staarten…’ galmt het 11 november uit de JBL-box in het Harm Luppenspark in Finsterwolde. Vrolijke lichtjes versieren het prieeltje, een vuurkorf verwarmt de plek waar vrijwilligers warme chocolademelk inschenken. Ouders helpen hun kind om de lange stok, met aan het eind twee marshmallows, net bóven het vuurtje te roosteren. Het is een komen en gaan van ouders, kinderen en ja… ook jongeren.
‘Ik vind dit véél leuker dan nu thuis zitten!’, zegt één van de vrijwilligers van Geloof in Oldambt. ‘Ik had vorig jaar mijn hele tuin vol gezet met lampjes. Zés pakken ice tea had ik leeggedronken om daar van die minion-lantaarntjes van te maken. Maar er kwam niemand langs’. Ze lacht hartelijk. ‘Daarom vind ik het zo leuk om hier het marshmallowfeestje te vieren met de kinderen!’ De lampjes die aan het prieeltje hangen, komen bij haar uit de tuin. ‘Ja, die hang ik elk najaar in mijn boom. Dus die heb ik er even uit gehaald en hier opgehangen. Net als vorig jaar.’ Ze haalt een paar batterijen uit haar zak, om de lampjes weer even feller te laten schijnen. Dan pakt ze de mand met uitdeellampjes en houdt die een paar kinderen voor.
Even verderop bewondert iemand de mooie dino-lantaarn van een jongetje. Om de speeltuin heen zie je groepjes ouders en kinderen van deur tot deur gaan met de eigengemaakte lantaarntjes. Er hangt een gezellige, verbindende sfeer in Finsterwolde. Het Sint Maarten-feestje is een succes. Als het aan vrijwilligers en kinderen ligt, komt die er volgend jaar weer!
Bron en foto’s: Christa Noteboom