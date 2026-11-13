Sinterklaas komt op 14 november naar Winschoten; live te volgen bij Groningen1

Vandaag buien met zonnige momenten, zaterdag volop zon en droog

Vrijdag – De vrijdag start direct met een paar buien vanuit het westen en noorden. Ook vanmiddag blijven er in onze streek enkele buien mogelijk, al is er tussendoor ook geregeld ruimte voor de zon. Met een matige westenwind van 3 tot 4 Bft komt de middagtemperatuur uit op een frisse 9°C. Vanavond neemt de kans op buien geleidelijk af in aantal en intensiteit en valt de wind boven land vrijwel weg.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zaterdag kunnen er in het noorden eerst nog een paar lichte buien vallen, maar al snel wordt het vanuit het zuiden droger en klaart het op. Onder de opklaringen koelt het in Oost-Groningen af naar een minimumtemperatuur van rond de 2°C tot 3°C. Er staat boven land nauwelijks wind.

Zaterdag – Morgen, zaterdag 14 november, begint het weekend met prachtig, rustig najaarsweer. De ochtend start met zonnige perioden en het blijft de gehele dag overal droog. Ook zaterdagmiddag schijnt de zon volop over onze regio bij een maximumtemperatuur van opnieuw zo’n 9°C. Er waait een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit zuidelijke richtingen. Zaterdagavond verloopt helder en droog bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Tip van de redactie: Houd vandaag tussen de opklaringen door nog rekening met een lokale bui, maar trek morgen vooral de wandelschoenen aan!