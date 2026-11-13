Sinterklaasintocht Veendam zaterdag live te volgen via ParkstadVeendam

VEENDAM – De intocht van Sinterklaas in Veendam is komende zaterdag 14 november live te volgen via ParkstadVeendam. De uitzending begint om 12:30 uur. Sinterklaas wordt om 12:45 uur met zijn stoomboot verwacht bij de Blankensteinkade, waar Meneer Mark en burgemeester Annelies Pleyte hem verwelkomen.
Vier leerlingen van Winkler Prins helpen dit jaar mee aan de uitzending en lopen daarbij hun MaS-stage. Daarnaast zijn negen vrijwilligers van ParkstadVeendam op pad om de live-registratie mogelijk te maken.
De uitzending is te volgen via de website, Facebookpagina en het YouTube-kanaal van ParkstadVeendam. Op televisie is de uitzending te zien op de kabelkrant via SKV-kanaal 996. Ook kunnen kijkers de TV2GO-app van SKV gebruiken: zoek daar naar SKV Infokanaal, op kanaal 122. De uitzending is daarnaast beschikbaar via de ParkstadVeendam-app.
Geen tijd om live te kijken? De uitzending is later terug te kijken via YouTube of de TV2GO-app.
Bron: Peter Panneman