Vrijwilligers oud papier De Regenboog in het zonnetje gezet

TER APEL – De vrijwilligers van de oud papierinzameling van De Regenboog in Ter Apel zijn maandagavond 9 november in het zonnetje gezet met een vrijwilligerswaardering.
De waardering bestond uit een cheque van € 200,- die naar eigen inzicht mag worden besteed. Deze werd mogelijk gemaakt door de gemeente Westerwolde en uitgereikt door medewerkers van Welzijn Westerwolde.
De Regenboog zamelt al ruim 45 jaar oud-papier in. Tijdens de bijeenkomst las de voorzitter een oud gedicht voor over de geschiedenis van de inzameling, en hoe de opbrengsten destijds bijdroegen aan de bouw van de kapel.
Inwoners kunnen hun oud papier inleveren bij de container op het parkeerterrein aan de Kapelweg, naast kerkelijk centrum De Regenboog.
De container is geopend van ma t/m vr van 08:00-18:00 en zaterdag van 08:00-17:00.
Vrijwilligerswerk in Westerwolde
Welzijn Westerwolde brengt vrijwilligers en organisaties samen via de vrijwilligersvacaturebank: www.vrijwilligerswerkwesterwolde.nl/vacatures
Bron: Welzijn Westerwolde