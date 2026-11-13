Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.15 Burgemeester Sikkema – Wat gebeurde er in de gemeente Oldambt?

09.45 Jeroen Roorda – SVP Begrotingsvergadering Pekela

10.15 Gerda Toussain – Gemeentelijke Waardering Middeleeuws Ter Apel

10.45 Michiel van der Spek – Vooruitblik op de Sport

11.15 Erik Geukes – Focus op Westerwolde: Liggelden gemeente Westerwolde

11.45 Liesbeth Jansen – Musea Heiligerlee

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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