WILDERVANK – Op de kruising van de Sportterreinstraat met de 5e laan in Wildervank is zaterdagochtend een fietsster in botsing gekomen met een automobilist.
Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De fietsster werd door ambulancemedewerkers behandeld aan haar verwondingen en vervolgens naar een ziekenhuis vervoerd.
De bestuurder van de personenauto is door de politie aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.
De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie