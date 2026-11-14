‘Barrels’ op jacht naar het Noorderlicht dag 2

WINSCHOTEN – Vrijdagmiddag vertrok vanaf de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Winschoten een groep van 19 ‘barrels’ voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht en dit jaar de ‘Special Edition’ naar de Lofoten.
Dag 2
De deelnemers namen de nachtboot van Travemunde naar Trelleborg. Vandaag was een lange dag. Ze reden ruim 700 kilometer van Malmö naar Gävle. Gelukkig viel het weer mee en zijn er geen uitvallers. Morgen rijden ze naar Pitea, een Zweedse havenstad aan het noorden van de Botnische Golf. Ze zijn dan 100 kilometer van de poolcirkel. Daar is al veel sneeuw gevallen en auto’s ingesneeuwd. Ook dit is een rit van bijna 700 kilometer en een grotere uitdaging. Maar daar gaat het ook om; avonturen door weer en wind, met natuurlijk een enorm grote kans om hét Noorderlicht in levende lijve te aanschouwen.
Tijdens de ritten krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.
Fotograaf Hilvert Huizing reist mee en houdt ons op de hoogte van alle avonturen.
Foto’s: Hilvert Huizing.