Bell’arte Salzburg verzorgt adventconcert in der Alten Rheder Kirche 

RHEDE – Op de eerste zondag van de advent (29 november) geeft het ensemble Bell’arte Salzburg een concert getiteld “Open Wide the Gates” in der Alten Rheder Kirche. Met dit concert wordt de adventstijd ingeluid.
Het ensemble speelt feestelijke werken van componisten als Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Andreas Hammerschmidt, Ignaz Franz Biber en Orlando di Lasso. De stukken worden gecombineerd met een rijke, feestelijke klank, wat een muzikale blik biedt op de diversiteit van de barokperiode.
Het adventconcert begint om 17.00 uur.
Locatie: Sudende 37, 26899 Rhede