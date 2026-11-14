Vandaag perioden met zon en droog, morgen vanuit het westen regen

Zaterdag – Het weekend start droog, al komt er in het noorden wat bewolking voor en kan het lokaal nog wat nevelig zijn. In het oosten van het land is code geel van kracht voor plaatselijk dichte mist. Vanmiddag krijgt de zon op veel plaatsen de ruimte over Oost-Groningen en blijft het de gehele dag droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen: waar de zon goed doorbreekt wordt het rond de 8°C tot 9°C, maar mocht lage bewolking of mist lokaal blijven hangen, dan blijft het steken rond de 4°C. Er waait een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit zuidelijke richtingen. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zondag blijft het overal in de streek droog. Onder een heldere hemel koelt het landinwaarts flink af tot een graad of -2°C, wat lichte vorst oplevert. Daarnaast is er in het noordoosten opnieuw kans op het ontstaan van mist. De zuidoostenwind is zwak tot matig, 2 tot 3 Bft.

Zondag – Morgen, zondag 15 november, start de ochtend half tot zwaar bewolkt met in het oosten kans op wat lichte (mot)regen. In de middag raakt het overal geheel bewolkt. Aanvankelijk blijft het in onze regio nog overwegend droog, maar vanuit het westen komt een regengebied dichterbij. Met een matige zuidenwind van 3 tot 4 Bft blijft de temperatuur in het noorden wat achter op zo’n 7°C. Zondagavond bereikt de neerslag onze streek en volgen er perioden met regen bij een matige zuid- tot zuidwestenwind.

Tip van de redactie: Maak vandaag optimaal gebruik van het droge en vrij zonnige weer voor het kijken naar de intocht van de sint!