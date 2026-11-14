DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Meppen
Gisteravond werd de politie rond 21:46 uur gealarmeerd voor een incident op een grote bouwplaats aan de Bahnhofstrasse in Meppen. Volgens de eerste bevindingen betraden twee jongemannen van 19 en 22 jaar het afgezette bouwterrein en beklommen een daar opgetrokken bouwkraan van ongeveer 50 meter hoog. Het is onbekend hoe hoog de twee mannen precies zijn geklommen.
De agenten troffen de twee mannen ter plaatse aan. De politie grijpt dit incident aan om nadrukkelijk te waarschuwen voor de gevaren van dergelijke acties. Het zonder toestemming beklimmen van bouwkranen brengt grote risico’s met zich mee. Zelfs op geringe hoogte kunnen een misstap, een gladde ondergrond of het ontbreken van veiligheidsuitrusting leiden tot ernstige of zelfs fatale valpartijen. Vooral in het donker zijn de gevaren moeilijk in te schatten. De politie dringt er daarom bij het publiek sterk op aan om geen afgezette bouwterreinen zonder toestemming te betreden en in geen geval bouwkranen of andere bouwmachines te beklimmen. Wie zich aan dergelijke activiteiten schuldig maakt, brengt niet alleen zichzelf in gevaar, maar mogelijk ook anderen.
Haren
Gisteren vond rond 17:12 uur op de Tinnerweg in Haren een verkeersongeval plaats, waarbij een 24-jarige bestuurder lichtgewond raakte. Volgens de eerste bevindingen reed de 24-jarige in een Mercedes CLK op de Tinnerweg vanuit Emmeln richting Tinnen. In een lichte bocht naar links kwam hij in de berm terecht. Hierdoor verloor hij de controle over zijn voertuig en botste frontaal tegen een aantal bomen aan de linkerkant van de weg. De 24-jarige liep lichte verwondingen op en werd voor medische behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De auto, de bomen en een wegwijzer raakten beschadigd.