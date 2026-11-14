Leden van Stichting Bovem rooien bieten met historische machines

BOURTANGE – Vandaag rooiden leden van Stichting BOVEM de bieten van Marcus Wenning.
Op het land van Marcus Wenning rooiden leden van Stichting Bovem in de Weite in Bourtange met vier historische machines de bieten.
Foto’s: Jan Glazenburg
BOURTANGE – Vandaag rooiden leden van Stichting BOVEM de bieten van Marcus Wenning.
Op het land van Marcus Wenning rooiden leden van Stichting Bovem in de Weite in Bourtange met vier historische machines de bieten.
Foto’s: Jan Glazenburg
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